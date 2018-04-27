Erzurum Teknik Üniversitesi’ne patent ödülü

Kurulduğu 2010 yılından günümüze, teorik mühendislik bilgilerini en iyi şekilde öğrencilerine aktarmanın yanı sıra, yeni eğitim yaklaşımları ile de derslerde aktif öğrenmeyi hedefleyen ve proje bazlı eğitimi ile pratik hayata dönük...

Kurulduğu 2010 yılından günümüze, teorik mühendislik bilgilerini en iyi şekilde öğrencilerine aktarmanın yanı sıra, yeni eğitim yaklaşımları ile de derslerde aktif öğrenmeyi hedefleyen ve proje bazlı eğitimi ile pratik hayata dönük çözümler üreten öğrenciler yetiştiren Erzurum Teknik Üniversitesi, bilim ve teknoloji alanında katkı yapmaya devam ediyor.

“Patentle Türkiye” adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen ve 101 üniversiteden toplam 518 patent başvurusunun yapıldığı yarışmada, Erzurum Teknik Üniversitesi 2017 yılı mezunu ve halen Makine Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Fahri Murat Türkiye üçüncüsü oldu.

Türk Patent ve Marka Kurumunda düzenlenen ödül töreninde, bedensel engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak “Mekanik Etkili Yürüyüş Ortezi” tasarımı ile yarışmaya katılan Fahri Murat’a ödülünü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü verdi.