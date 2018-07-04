Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Oral, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasına yapılan saldırıyı kınadı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’na düzenlenen ve Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy’un yaralanması, Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’un da hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan silahlı saldırıyı kınadı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral, yayımladığı kınama mesajında şunları kaydetti: “Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’na düzenlenen ve Yönetim Kurulu Başkan Devrim Murat Aksoy’un yaralanması ve Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’un da hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan silahlı saldırı haberini, büyük bir üzüntü ile öğrendik. Bu olay tüm iş dünyası temsilcilerini olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Sebebi ne olursa olsun, böyle bir saldırıyı asla ve asla kabul edilemez buluyoruz. Bu silahlı saldırıyı gerçekleştireni, şiddetle ve esefle kınıyorum. Bizler yüce Türk adaletine güveniyoruz. Zanlının yaptığının cezasız kalmayacağına olan inancımızda sonsuzdur. Yaşanan elim olayda, hayatını kaybeden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’a Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası camiasına sabırlar; yaralanan Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy’a da acil şifalar diliyorum.”