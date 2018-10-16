Erzurum’a 42 milyonluk tesis yatırımı

Aras EDAŞ, 2018 yılını yatırımla değerlendirdi.

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Fikret Akbaş, 2018 yılında sadece Erzurum’a 42 milyonluk yatırım yaptıklarını belirterek, " Aras EDAŞ, 28 Haziran 2013 tarihinden başlayarak yepyeni bir kurumsal kimlikle tüketicilerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmet uygulamalarını devreye almaya başlamıştır. Gelişime odaklı olarak daha çok yatırım yapmak ve halkımızı hiç bir durumda mağdur etmemek Aras EDAŞ’ın en büyük görevidir.’’ dedi.

Henüz 2018 yılı bitmemesine rağmen Erzurum’a yapılan yatırımın 42 milyon’a ulaştığını ve bu miktarın artacağını sözlerine ekleyen Fikret Akbaş yatırımlar hakkında bilgilendirici açıklama yaptı. ‘’ Erzurum bu yıl yatırım kenti oldu. Toplamda 175 km havai hat çektik. Hatlar elektrik dağıtım hizmetlerinin can damarlarıdır. Nasıl ki; vücuttaki damarlar, vücudun değişik yerlerine hayati sıvıyı taşıyorsa, hatlar da elektriği dağıtarak vatandaşa enerji götürüyor. Havai hatlar bizim açımızdan, ‘’kesintisiz enerji’’ adına çok elzem bir hizmettir. Müşteri memnuniyetinin en temel yatırımıdır. Elbette ki bu kadar değil. Yer altına aldığımız hat uzunluğu ise 12 km’dir. Yer altı hatları daha güvenilir ve uzun ömürlü. Çünkü hava şartlarından minimum etkileniyor. Bölgemize özgü ağır kış şartları ve hava şartları için yer altı hat çekimini de arttırarak devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda yer altı hatlarını bitirmiş olacağız.’’ diye konuştu.

Enerjimiz enerjinizdir

Aydınlatma şebekelerinden (trafo merkezlerine), yeni trafolardan dağıtım merkezlerine 2018 yatırımları hakkında bir dizi açıklama yapan Genel Müdür Fikret Akbaş; elektrik hizmetlerinde kaliteli ve kesintisiz enerji hizmetinin yatırım, onarım ve bakım hizmetlerinin sürekli geliştirilmesi ile mümkün olacağını belirtti.

Akbaş, ‘Bizim işimizde kalıcı olmak, bakım ve onarım faaliyetlerinin aksamaması ile doğru orantılıdır. Bu orantı bozulduğu zaman bunun çilesini vatandaş çekecektir. İşte bu yüzden enerjimiz, enerjinizdir. Topluma hizmet etmek için gece gündüz demeden yeri geldiğinde uyumadan, dinlenmeden katkı sağlamaya çalışmak bu işin gerekliliği. Yönetim kadromuz, enerji sektöründe uzun yıllar hizmet vermiş, deneyimli bir ekipten oluşmaktadır. Bu bağlamda tecrübe bizim işimizde çok önemli. Yaptığımız her aksiyonda, hayati bir konu üzerinde konuştuğumuzun farkındayız ve bu bilinç, tüm çalışanlarımızda da mevcuttur ve bu bilinç aslında dışarıya ‘’enerji’’ olarak yansımaktadır.’’ Dedi.

Yaklaşık 990 bin müşteriye sahip olan Aras EDAŞ; Ardahan, Ağrı, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır’da elektrik dağıtım hizmeti veriyor. 7 il, 58 ilçe, 3626 mahalle-köy ve toplam 70.457 km’den oluşan geniş bir coğrafyayı kapsıyor.

2018 yılında bütün bölgeye toplam 215 milyon lira yatırım yaptı. Bölgeden aldıklarını bölgeye yatıran yerel dinamiklere önem veren bir şirket olduklarını belirten Fikret Akbaş, 2500 kişi çalıştırdıklarını, bölge istihdamında lider şirket olduklarını, istihdamın da yatırım hizmetlerinin bir türevi olduğunu sözlerine ekledi.