25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:27 Erzurum’a muhteşem bir park daha: Aziziye Millet Bahçesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Aziziye Anıtı’nın bulunduğu yerde gerçekleştirdiği peyzaj tasarımıyla kente yeni bir yeşil alan daha kazandırıldı. Aziziye Millet Bahçesi adı verilen parktaki özel tasarımla tarih ve yeşil adeta bütünleşti....

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Aziziye Anıtı’nın bulunduğu yerde gerçekleştirdiği peyzaj tasarımıyla kente yeni bir yeşil alan daha kazandırıldı. Aziziye Millet Bahçesi adı verilen parktaki özel tasarımla tarih ve yeşil adeta bütünleşti. Osmanlı-Rus Savaşı’nı simgeleyen objelerin yerleştirildiği 27 bin metrekarelik Aziziye Parkı’nda, 100’ü aşkın yetişkin ağaç ve 11 bin adet süs bitkisi bulunuyor. Kafkas Cephesi Kahramanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Türk kadınının onur timsali Nene Hatun ve Türk büyüklerinin heykellerinin bulunduğu Aziziye Millet Bahçesi’nde 27 bin metrekarelik alanın 21 bin 500 metrekaresine özel süs bitkileri konuldu. Bisiklet ve yürüme yolları, oturma alanları, oyun parkı, dev satranç alanı ile mini süs havuzunun bulunduğu parkın çevresi özel çiçeklerle süslendi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Erzurum’un iklim manzarası, mimarisi ve dokusunda muhteşem bir ahenk var. 4 yıldır bu dokuyu, bu ahengi korumak için, çocuklarımıza mutlu bir şehir bırakmak için çalışıyoruz” dedi. Aziziye Millet Bahçesi’nin adeta tarihle bütünleşen bir özelliğe sahip olduğunu kaydeden Sekmen, “Aziziye Millet Bahçesi şehrimizin yeşil ve peyzaj estetiğine yeni bir ufuk kattı. Burada tarih ve yeşili bütünleştirdik. Özel süs bitkileriyle donatılan parkta vatandaşlarımız şimdi hem spor yapıyor hem de dinleniyor” diye konuştu.