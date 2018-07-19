Erzurum’da ‘’1. Geleneksel Çocuk Şenliği’ etkinliği

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının "Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar" projesi İl Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü tarafından ’1. Geleneksel Çocuk Şenliği’ etkinliği düzenlendi. Çocukların fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yaygınlaştırılması, beden aktivitelerine yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla, çocuk hakları çalışmaları kapsamında Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcıları Tamer Ekinci, İsmet Erdal, Şube Müdürü Bekir Gezer, Engelsiz Yaşam Bakım Mehmet Polat , Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Nihat Polat , Çocuk Hakları İl Çocuk Komite Temsilcileri ve devlet korumasındaki çocuklar katıldı.

İlbaş, burada yaptığı konuşmada projenin önemine değinerek, şunları ifade etti:

“Bilişim teknolojilerindeki gelişim ve değişim etkisini her alanda göstermekte olup ihtiyaç duyulan her türlü veriye hızlı bir şekilde erişim imkânı sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri, günlük yaşamın vazgeçilemeyecek bir unsuru haline gelmiştir. Günümüz dünyasında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması çocuklarımız için fırsatlar kadar tehditleri de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle çocuklarımızın teknolojiyi doğru, etkili ve bilinçli şekilde kullanmayı öğrenmeleri, serbest zamanlarını akranları ile birlikte verimli değerlendirmeleri, iletişim yeteneklerinin ve yaşam becerilerinin geliştirilmesine katkı yapılması ile Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 31. Maddesinde ifadesini bulan çocuklara oynama ve yaşına uygun eğlencelere katılma hakkının sağlanmasına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi hedeflenmektedir. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından çocuğun yüksek yararı ilkesinden hareketle çocuklarımızın dijital ve sosyal medya ortamlarındaki kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması, alternatif fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yaygınlaştırılması, çocukların bedensel aktivitelere yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerine destek verilmesi amacıyla “Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” Projesi başlatmış olup kampanya 81 ilde yürütülmektedir. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü olarak kampanya kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesinin dijital billboardlarında yayın yapılmış ve şehir merkezinin çeşitli yerlerine afişler asılmıştır. Çeşitli okullarda etkinlikler yapılmıştır. Etkinlikler kapsamında ayrıca Çocuk Şenliği etkinliği düzenlenmiştir. Erzurum Valiliğimiz, çocuk hizmetleri konusuna hassasiyet göstermekte, bu konudaki çalışmalara önemli destekler vermektedir.”

Konuşmaların ardından çocuklara yönelik ebru sanatı, yüz boyama, çuval yarışı, parkur yarışı, resim yarışması etkinlikleri ve canlı müzik dinletisi düzenlendi.

Etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.