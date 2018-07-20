ERZURUM:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:45

Erzurum’da 131 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum’da yapılan yol uygulamaları sırasında bir kamyonda 131 kaçak göçmen yakalandı.Alınan bilgilere göre, Erzurum Aşkale karayolu üzerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube...

Erzurum'da 131 kaçak göçmen yakalandı
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Erzurum’da yapılan yol uygulamaları sırasında bir kamyonda 131 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Erzurum Aşkale karayolu üzerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine G.B. yönetiminde ki 63 FL plakalı kamyon durduruldu. Ekipler tarafından kamyon içerisinde yapılan aramada 131 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Şüpheli G.B ve 131 yabancı uyruklu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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