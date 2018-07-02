ERZURUM:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:54

Erzurum’da 23 Temmuz sergisi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir Paşa ve Rauf Orbay’ın silikonlu heykelleri Erzurum’da sergilenecek.Erzurum Kongresinin 99.yıl dönümü düzenlenecek olan coşkulu törenlerle kutlanacak.3 Temmuz 1919 yılında...

Erzurum'da 23 Temmuz sergisi
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir Paşa ve Rauf Orbay’ın silikonlu heykelleri Erzurum’da sergilenecek.

Erzurum Kongresinin 99.yıl dönümü düzenlenecek olan coşkulu törenlerle kutlanacak.

3 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresine katılmak için şehre gelen Mustafa Kemal Paşa yaklaşık 53 gün şu an Atatürk Evi Müzesi olarak kullanılan konakta kaldı. Bu sırada Kazım Karabekir Paşa konağa gelmiş Mustafa Kemal’e ”Ben ve askerlerim emrinizdeyiz paşam” şeklinde itaatini bildirdi. İşte bu sahne Kazım Karabekir Vakfı tarafından yaptırılan silikonlu heykeller ile canlandırılarak 23 Temmuz’da bu heykellerin Atatürk Evi’nde açılışı yapılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, 23 Temmuz Erzurum Kongresinin 99. Yıl dönümü düzenlenecek törenlerle kutlanacağını belirtti. Almaz, “Bu yıl 23 Temmuz Erzurum Kongresinin 99. Yılını kutlayacağız. Bu yılda yine çeşitli sürprizlerimiz olacak. Resmi törenlerimiz Erzurum Kongre binasında Erzurum Kongresinin canlandırılması yapılacak, sergiler açılacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile akşam Atatürk’ün sevdiği türküler programı yapılacak ve her yıl olduğu gibi delege torunları şehrimize gelecek onlara da çok çeşitli aktiviteler yapılacak. Ayrıca Kazım Karabekir Vakfı tarafından yaptırılan Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir Paşa ve Rauf Orbay Bey’in silikon heykelleri Erzurum’a getirilerek sergilenecek” dedi.

Kazım Karabekir Vakfı tarafından yaptırılıp Erzurum Kültür ve Turizm Müdürlüğüne hediye edilecek olan silikonlu heykeller, Atatürk Evindeki Kazım Karabekir paşanın konağa gelerek Atatürk’e itaat edeceğini ve emrindeki askerleri ile beraber emrinde olacağını söylediği odada sergilenecek.
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