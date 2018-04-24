Erzurum’da 3 ayda 57 şirket kuruldu

TOBB Türkiye illeri birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın ilk üç ayında 57 şirket kurulumu gerçekleşti. İlde mart ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.91’lik artış göstererek, 46’dan 57’ye yükseldi. İlde tasfiyeye giren şirket sayısı ise yüzde 20 oranında düşüş kaydetti.

TOBB Türkiye illeri birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın ilk üç ayında 57 şirket kurulumu gerçekleşti. İlde mart ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.91’lik artış göstererek, 46’dan 57’ye yükseldi. İlde tasfiyeye giren şirket sayısı ise yüzde 20 oranında düşüş kaydetti.

ERZURUM 2018

TOBB verilerine göre Erzurum’da 2018’in ocak-mart ayları düzeyinde 57 şirket, 1 kooperatif ve 30 da gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Üç aylık bazda 8 şirket ve 4 de kooperatif tasfiye işlemi gördü. Martta 13 şirket, 5 kooperatif ve 16 gerçek kişi ticari işletmesi ise ekonomik faaliyetini noktaladı.

ERZURUM 2017

Erzurum’da 2017 yılı ocak-mart ayları bölümünde 46 şirket, 2 kooperatif ve 25 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, 10 şirket ve 2 kooperatif de tasfiye edilmişti. 2017 yılında 7 şirket 5 kooperatif ve 16 da gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik hayattan çekilmişti.

BÖLGESEL SONUÇLAR

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, üç ayda Erzurum’da 57, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 102, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 165, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 586 şirket ekonomik hayata girdi. İlin kurulan şirket bölge payı yüzde 9.72 olarak hesaplandı.

KUDAKA İSTATİSTİK BÖLGESİ

Erzurum’la birlikte Erzincan ve Bayburt illerinin de yer aldığı KUDAKA istatistik Bölgesinde üç ayda 102 şirket, 2 kooperatif ve 72 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Dönemde bölgede 10 şirket ve 4 kooperatif de tasfiye edildi. 20 şirket 7 kooperatif ve 56 gerçek kişi ticari işletmesi de faaliyetini noktaladı.

KUZEYDOĞU ANADOLU İSTATİSTİK BÖLGESİ

2018’in ilk üç ayında 7 ilin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 165 şirket, 6 kooperatif ve 166 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ocak-Mart ayları kapsamında bölgede 13 şirket, 5 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Dönemde 24 şirket, 8 kooperatif ve 108 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı.

DOĞUANADOLU BÖLGESİ

DOSİAD araştırma Merkezi hesaplamalarına göre, Doğu Anadolu Bölgesinde üç ayda 586 şirket, 20 kooperatif, 461 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönem içinde 70 şirket ve 8 kooperatif tasfiye işlemi görürken, 75 şirket, 25 kooperatif ve 225 de gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetine son verdi. Bölgede 2017 yılında 473 şirket kurulmuştu.

DOĞU ANADOLU İLLERİ DAĞILIMI VE ERZURUM

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda şirket kurulumu Van, Erzurum, Elazığ ve Malatya’da gerçekleşti. TOBB verilerine göre, üç aylık kapsamda Van’da 130, Malatya7da 109, Elazığ’da 70, Erzurum’da 57, Erzincan’da 41, Bingöl’de 39, Hakkari’de 30, Ağrı’da 23, Muş’ta 22, Bitlis’te 18, Iğdır’da 17, Kars’ta 15, Ardahan’da 8, Tunceli’de ise 7 şirket kuruldu.

ŞİRKET KURULUŞ SERMAYELERİ VE ERZURUM

Doğu Anadolu Bölgesinde kurulan şirketlerin sermaye büyüklüğü bakımından Bitlis ilk sırayı alırken, Erzurum 5’inci sırada kaldı. Üç aylık düzeyde kurulan şirketlerin sermayeleri Bitlis’te 41.8, Van’da 32.0, Malatya’da 26.4, Elazığ’da 21.5, Erzurum’da 12.5, Erzincan’da 11.1, Hakkari’de 8.4, Bingöl’de 7.8, Muş’ta 6.3, Ağrı’da 5.5, Iğdır’da 4, Kars’ta 3.7, Tunceli’de 1.0 milyon TL olarak bildirildi. Ardahan’da kurulan 8 şirketin kuruluş sermayesi ise 510 bin TL olarak paylaşıldı.