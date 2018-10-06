ERZURUM:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:05

Erzurum’da 730 karton kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada 730 karton kaçak sigara ele geçirildi.Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar...

Erzurum'da 730 karton kaçak sigara ele geçirildi
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada 730 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında Abdurrahman Gazi Mezarlığı üst tarafından Oteller bölgesine giden stabilize yol üzerinde durumundan şüphelenilen araç durdurularak yapılan incelemeler sonucu araç çevresinde yerde poşetler içerisinde muhtelif markalarda kaçak sigaraların olduğu tespit edildi. Aynı yol üzerinde bulunan bir TIR’ın park halinde olduğu ve konuyla alakalı olabileceği değerlendirilerek yapılan kontrollerde TIR içerisinde ve dorsesinde muhtelif markalarda kaçak sigaralar olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili olarak şüpheli durumda bulunan E.Ö, M.Y. ve A.O isimli üç şahıs yakalandı. Araçlarda toplamda 730 karton kaçak sigara ele geçirildi.
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