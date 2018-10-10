Erzurum’da atık su borusu tıkandı, zemin kattaki evi su bastı

Erzurum’da yağan yağmurla birlikte atık su borusunun tıkanması nedeniyle zemin kattaki evi su bastı.

Erzurum’da dün akşam saatlerinde yağan yağmurla birlikte Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Cenk Küme Evler semtinde atık su borusunun tıkanmasıyla zemin kattaki bir evi su bastı.

Ev ahalisinin eşyaları su baskınından zarar görürken geceyi komşularında geçirmek zorunda kaldı.

YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülen bölge genelinde, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.