ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:43

Erzurum’da atık su borusu tıkandı, zemin kattaki evi su bastı

Erzurum’da yağan yağmurla birlikte atık su borusunun tıkanması nedeniyle zemin kattaki evi su bastı.Erzurum’da dün akşam saatlerinde yağan yağmurla birlikte Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Cenk Küme Evler semtinde atık su borusunun...

Erzurum'da atık su borusu tıkandı, zemin kattaki evi su bastı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Erzurum’da yağan yağmurla birlikte atık su borusunun tıkanması nedeniyle zemin kattaki evi su bastı.

Erzurum’da dün akşam saatlerinde yağan yağmurla birlikte Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Cenk Küme Evler semtinde atık su borusunun tıkanmasıyla zemin kattaki bir evi su bastı.

Ev ahalisinin eşyaları su baskınından zarar görürken geceyi komşularında geçirmek zorunda kaldı.

YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülen bölge genelinde, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku