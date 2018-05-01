Erzurum’da bigi teknolojilerinde 50 yıllık gurur

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kesintisiz güç kaynakları ve baskı sistemlerini öncü ismi olan Şafak Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Servisi 50. yılını kutladı, yeni iş yerini düzenlenen törenle hizmete açtı.

Yeni yerine taşınan Şafak Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Servisi’nin açılış kurdelasını AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye AK Parti İlçe Başkanları, ESP Başkanı A. Mustafa Güvenli ile çok sayıma iş adamı ve kamu kurum yöneticileri ortaklaşa kesti.

Açılıştan sonra Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’da yeni işyerini gezerek firmanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yeni yerinde, yeni vizyonu ile müşterilerinin karşısına çıkan Şafak Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Servis Ltd. Şti. Şirketi Sahibi A. Cüneyt Güvenli, bölgede enerji ve baskı sistemlerinin lideri olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Şirketlerinin yeni yapılanması ve güçlerine güç katarak 50. kuruluş yıldönümlerini kutladıklarını belirten Güvenli, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“1968 yılında Babamız M. Şefik Güvenli tarafından “Güvenli Buro Makineleri” olarak kurulan firmada mekanik daktilo, hesap makinesi ve teksir makineleri tamiri ile başladı. Mekanik sistemler teknolojinin gelişimi ile 1980’lerde yerini elektronik makinelere bıraktı ve firmamızda unvanını Şafak Makina olarak değiştirdi. Doksanların ortalarında firmamız yolunu bambaşka bir sektöre; Güç Elektroniği Sistemlerine çevirdi ve EKA Kesintisiz Güç Kaynakları ile çalışmalarına başladı. 1999 yılında Şafak Makina Elektronik Donanım Sis. Ltd. Şti. olarak ismini tescilleyip, 2000 yılında ise Xerox Büro Araçları ve İnform Elektronik ile bayilik anlaşmaları imzalayarak yatırımlarına devam etti. 2005 yılında ise unvanını faaliyet konusuna göre Şafak Bilgi Teknolojileri Pazarlama Ve Servis Ltd.Şti. olarak güncellemiştir. Büro makineleri ile başladığı yolculuğunda bugün iki ana branşta (Güç Sistemleri ve Baskı Teknoloji) uzmanlaşan firmamız: XEROX, İNFORM, EPSON, EFİ, SUMMA LEGRAND ve ESTAP gibi alanlarında dünya devi markların Doğu Anadolu Bölgesi bayiliklerini Erzurum merkez olmak üzere; Malatya, Elazığ ve Van’da bağlı şubeleri ile yaklaşık 40 kişilik bir kadro ile sürdürmektedir. Faaliyet gösterdiği alanlarda bölgenin öncüsü ve önemli pazar paylarına sahip olan firmamız ISO9001, TSE Hizmet Yeterlilik vb. kalite belgelerine de sahiptir. Yatırlarını sürekli işine yaparak günden güne büyüyen firmamız sürdürülebilir başarı için en önemli üç unsurayani: “Müşteri, Çalışan ve Tedarikçi Firmalar” a büyük önem vermiş ve bunlar tarafından hep sevilen ve saygı gören bir konumda olmuştur. İlkesi kalite olan, hedefleri büyük, geleceğe umutla bakan, genç, dinamik, sadık, özverili ve yüksek öz güvenle çalışan bir kadroya ve inanca sahip firmamızın en büyük temennisi tüm müşteri ve tedarikçileri ile hep birlikte nice 50. yıllara sağlık ve başarılarla ulaşmaktır. Enerji alt yapı yatırımları alanında faaliyet göstermek üzere genç mühendislerden oluşan yeni ve dinamik bir yapılanma ile “SFK enerji”yi de kurarak gücümüze güç kattık. Hedefimiz tüm Türkiye’de var olarak enerji yatırımlarında çözüm ortağınız olmaktır.”