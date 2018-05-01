ERZURUM:
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01 Mayıs 2018 Salı 17:39

Erzurum’da ‘Çocuk istismarı” konferansı

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencileri önemli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.Öğrencilerin düzenlediği sosyal sorumluluk projesinde “Çocuk istismarı” konulu konferansta...

Erzurum'da ‘Çocuk istismarı” konferansı
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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencileri önemli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Öğrencilerin düzenlediği sosyal sorumluluk projesinde “Çocuk istismarı” konulu konferansta Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan konuşmacı olarak katılacaklar.

Birçok ünlüden alınan destek videolarıyla konferansa da görsel katılımın gerçekleşeceğini belirten organizasyon komitesi temsilcileri Güzel Sanatlar Gösteri Salonu’nda 4 Mayıs Cuma günü saat: 14.00’da yapılacak programa tüm öğrencileri davet ettiler.
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