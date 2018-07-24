Erzurum’da kaçak göçmen taşıyan kamyon sürücüsü tutuklandı

Erzurum’da yapılan yol uygulamaları sırasında içerisinde 130 kaçak göçmen bulunan kamyonun sürücüsü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Erzurum Aşkale karayolu üzerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

Erzurum’da yapılan yol uygulamaları sırasında içerisinde 130 kaçak göçmen bulunan kamyonun sürücüsü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum Aşkale karayolu üzerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine G.B. yönetiminde ki 63 FL plakalı kamyon durdurulup kamyon içerisinde yapılan aramada 130 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen kamyon sürücüsü G.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.