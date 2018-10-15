Erzurum’da korkutan yangın

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Gerek Köyü’nde çıkan ev ve ot yangını korkulu saatlerin yaşanmasına sebep oldu.Edinilen bilgiye göre, Gerek köyünde Muhsin Bülbül’e ait evde başlayan yangın ot yığınlarına da sıçradı. Kısa...

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Gerek Köyü’nde çıkan ev ve ot yangını korkulu saatlerin yaşanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gerek köyünde Muhsin Bülbül’e ait evde başlayan yangın ot yığınlarına da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına köy halkı kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi de köye sevk edildi. Yangında bin 200 balya ot kül olurken 1 ev de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın 4 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınabildi.