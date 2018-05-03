ERZURUM:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:35

Erzurum’da milletvekili aday adaylığı için AK Parti’ye 140 kişi müracaat etti

Erzurum’da milletvekili aday adaylığı için aralarında Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın da aralarında bulunduğu 140 kişi AK Parti’ye müracaat etti.Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı...

Erzurum'da milletvekili aday adaylığı için AK Parti'ye 140 kişi müracaat etti
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Erzurum’da milletvekili aday adaylığı için aralarında Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın da aralarında bulunduğu 140 kişi AK Parti’ye müracaat etti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Erzurum’dan AK Parti milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın da aralarında bulunduğu 140 kişinin milletvekili aday adaylığı için partilerine müracaat ettiğini bildirdi.

Öz, “Adaylarımızın 12’si serbest meslek, 16’sı avukat, 6’sı emekli, 34’ü iş adamı, 2’si ev hanımı, 13’ü mühendis, 3’ü mali müşavir, 7’si işçi, 5’i öğrenci, 10’u öğretmen, 7’si akademisyen, 7’si doktor, bir muhtar, 3’ü gazeteci yazar, 5’i memur ve 4’ü de bürokrat. Adaylarımızdan yaklaşık 10’u 18-25 yaşlarında, birisi 18 yaşında. Adaylarımızdan 20’si kadın. Hakikaten partimize kısa zamanda büyük teveccüh vardı. İnşallah seçimlerde bu teveccühün sandığa yansımasını yaşayacağız. " dedi.
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