ERZURUM:
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16 Ekim 2018 Salı 09:18

Erzurum’da ot yüklü kamyon alev aldı

Erzurum’da ot yüklü kamyon tamamen yandı.Erzurum’dan İspir istikametine seyir halindeki ot yüklü kamyon araçtaki elektrik aksamında meydana gelen kıvılcımdan alev aldı. Edinilen bilgiye göre, Ali Arıcan idaresindeki ot yüklü 53 AAD 348...

Erzurum'da ot yüklü kamyon alev aldı
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Erzurum’da ot yüklü kamyon tamamen yandı.

Erzurum’dan İspir istikametine seyir halindeki ot yüklü kamyon araçtaki elektrik aksamında meydana gelen kıvılcımdan alev aldı. Edinilen bilgiye göre, Ali Arıcan idaresindeki ot yüklü 53 AAD 348 plakalı kamyon İncesu Mahallesi yol ayrımında araçtaki elektrik aksamında oluşan kıvılcımla tutuştu. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ot yüklü kamyon tamamen yanarken herhangi can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
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