Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Palandöken ilçesi Yıldızkent semti Kosova Caddesi üzerinde bulunan kavşakta sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 25 GC 801 plakalı kamyonet savrularak kaldırımda yürüyen R.K.’ya çarptı.
R.K., olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.