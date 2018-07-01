ERZURUM:
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01 Temmuz 2018 Pazar 13:40

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.

Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Erzurum’un Palandöken ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Palandöken ilçesi Yıldızkent semti Kosova Caddesi üzerinde bulunan kavşakta sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 25 GC 801 plakalı kamyonet savrularak kaldırımda yürüyen R.K.’ya çarptı.

R.K., olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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