Erzurum’da yabancı sermayeli şirket sayısı 5’e çıktı

TOBB 2018 Haziran dönemi iller yabancı sermayeli şirket sayıları dağılımını paylaştı. Yabancı sermayeli 2 anonim, 3 limited şirketin ekonomik faaliyet verdiği Erzurum, bölgesinde yabancı sermayenin ilgi gösterdiği adreslerden oldu.

TOBB VERİLERİ

Erzurum’da ekonomik faaliyet veren yabancı sermayeli şirket sayısı 5’e ulaştı. İlde yabancı sermayeli 2 anonim, 3 de limited şirket bulunduğu bildirildi. Anonim şirket sermaye toplamı 250, limited şirket sermaye toplamı ise 300 bin TL olarak kaydedildi. Ortak olunan şirketlerdeki ülke sermaye toplamı ise anonim şirketlerde 100, limited şirketlerde ise 250 bin TL oldu.

BÖLGE YABANCI SERMAYELİ ANONİM ŞİRKET DAĞILIMI

Doğu Anadolu Bölgesindeki üç ilde 4 yabancı sermayeli anonim şirket faaliyet veriyor. Bölgede Erzurum 2 şirketle ilk sırayı alırken, Malatya ve Elazığ’da ise 1 yabancı sermayeli anonim şirket bulunuyor.4 Anonim şirket sermaye toplamı 1.3 milyon, ortak olunan şirketlerdeki ülke sermaye toplamı ise 1.1 milyon TL. Erzurum’un bölge toplamında yabancı sermayeli anonim şirket payı yüzde 50, sermaye payı ise 19.23’e ulaşıyor.

TÜRKİYE DAĞILIMI

İstanbul’da 382, Ankara’da 47, İzmir’de 44, Antalya’da 25, Bursa’da 20, Muğla’da 10, Tekirdağ’da 6, Kocaeli’de 6, Mersin’de 5, Gaziantep’te 4, Sakarya’da 3, Erzurum, Manisa, Hatay, Giresun, Denizli Ve Aydın’da 2, Çorum, Sivas, ordu, Mardin, Malatya, Kilis, Kayseri, Kahramanmaraş, Eskişehir, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Afyonkarahisar’da 1 yabancı sermayeli anonim şirket faaliyet veriyor.

BÖLGE YABANCI SERMAYELİ LİMİTED ŞİRKET DAĞILIMI

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 9 ilde toplam 31 yabancı sermayeli limited şirket bulunuyor. 31 şirketin sermaye toplamı 10.3 milyon, ortak olunan şirketlerdeki ülke sermaye toplamı ise 7.9 milyon TL’ye ulaşıyor. Bölgede yabancı sermayeli şirket sayısı yüksekliği bakımından 14 şirketle Van ilk sırayı alırken, bu ili 5 şirketle Malatya, 3 şirketle Erzurum, 2 şirketle Erzincan, Elazığ ve Iğdır, 1 şirketle Bingöl, Ardahan ve Iğdır takip ediyor. Erzurum’un bölgedeki yabancı sermayeli limited şirket toplamı içindeki payı yüzde 9.67, sermaye payı yüzde 2.90, ortak olunan şirketlerdeki ülke payı ise yüzde 3.14’lük dilim oluşturuyor.