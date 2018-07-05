Erzurum’dan 32 ülkeye ihracat

Erzurum’dan bu yılın 6 ayında ihracat yapılan ülke sayısı 32’ye yükseldi. İlden en fazla değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Azerbaycan, Birleşik Devletler, Irak, Gürcistan ve Somali olarak sıralandı. Erzurum’dan yapılan ihracat değeri içinde Azerbaycan’ın payı yüzde 32,1, Birleşik Devletler payı yüzde 19,23, Irak’ın payı yüzde 18,18 oldu.

Erzurum’dan bu yılın 6 ayında ihracat yapılan ülke sayısı 32’ye yükseldi. İlden en fazla değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Azerbaycan, Birleşik Devletler, Irak, Gürcistan ve Somali olarak sıralandı. Erzurum’dan yapılan ihracat değeri içinde Azerbaycan’ın payı yüzde 32,1, Birleşik Devletler payı yüzde 19,23, Irak’ın payı yüzde 18,18 oldu.

6 ÜLKE İHRACATINDA ARTIŞ

Erzurum’dan 6 ülkeye yapılan ihracat değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre artarken, en büyük artış oranı yüzde 3842 ile Avusturya ve yüzde 779 ile Afganistan’a kaydedilen ihracatta görüldü. TİM verilerine göre, artış oranı Azerbaycan ölçeğinde yüzde 50.05, Bulgaristan bazında yüzde 20.92, Gana bazında yüzde 67.8, Gürcistan ölçeğinde ise yüzde 11.7 olarak hesaplandı.

8 ÜLKE İHRACATINDA DÜŞÜŞ

2017 yılının ocak-haziran dönemine göre bu yıl aynı kapsamda 8 ülkeye yapılan ihracat değeri düşüş kaydetti. Düşüş oranı Arnavutluk kaydında yüzde 81.8, Birleşik Devletler bazında yüzde 6.8, Bosna Hersek ölçeğinde yüzde 36.9, Irak ölçeğinde yüzde 17.3, İran bazında yüzde 74.5, İspanya bazında yüzde 24.1, İtalya ölçeğinde yüzde 12.2, KKTC bazında ise yüzde 21.7 olarak değerlendirildi.

ÜLKELER İHRACAT DEĞERLERİ

TİM verilerine göre altı ayda Azerbaycan’a 3.4 milyon, Birleşik Devletlere 2.0 milyon, Irak’a 1.9 milyon, Gürcistan’a 1.5 milyon, Somali’ye 394 bin, Ukrayna’ya 322 bin, İran’a 133.1 bin, Rusya’ya 96.5 bin, Avusturya’ya 91.6 bin, Mısır’a 85.6 bin, İtalya’ya 78.2 bin, Libya’ya 76.1 bin, KKTC’ye 45.3 bin, Slovenya’ya 35.4 bin, Macaristan’a 31.0 bin, Afganistan’a 23.7 bin, Yunanistan’a 22.6 bin, Bulgaristan’a 20.9 bin, İspanya’ya 20.3 bin, Romanya’ya 19.5 bin, Katar’a 19.1 bin, Lübnan’a 19.1 bin, Bosna Hersek’e 18.1 bin, Sırbistan’a 16.4 bin, Makedonya’ya 16.4 bin, Fildişi Sahillerine 15.0 bin, Almanya’ya 14.1 bin, Yemen’e 10.5 bin, Sudan’a 9.1 bin, Suudi Arabistan’a 7.2 bin, Gana’ya 4.8 bin, Arnavutluk’a 4.0 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

6 AYDA 10.6 MİLYONLUK İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Haziran ayı ihracat rakamlarını paylaştı. Erzurum’da haziran ayında 1.3 milyon, 2018’in ilk yarısında ise 10.6 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği bildirildi. Bölge illeri içinde ihracat performansı bakımından 7’inci sırayı alan Erzurum’un bölge ihracat payı yüzde 2.52 olarak açıklandı.

EN FAZLA İHRACAT MART’TA YAPILDI

Erzurum’da 2018’in ilk altı ayında en fazla ihracatın kaydedildiği dönem 2.9 milyon dolarla Mart ayı oldu. TİM verilerine göre ilden ocak ayında 1.2 milyon, şubat ayında 1.1 milyon, mart ayında 2.9 milyon, nisan ayında 2.2 milyon, mayıs ayında 1.6 milyon ve haziran ayında da 1.3 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

DOSİAD ANALİZİ

DOSİAD Araştırma merkezi tarafından TİM verileri üzerinden yapılan analize göre haziran ayında Erzurum’dan 1.3, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 2.0, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 10.5, Doğu Anadolu Bölgesinden 61.1 milyon dolar; ocak-haziran ayları kapsamında ise Erzurum’dan 10.6, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 17.6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 76.4, Doğu Anadolu Bölgesinden 421.3 milyonluk ihracat yapıldı.

BÖLGE İLLERİ VE ERZURUM

2018 yılının 6 aylık bölümünde en fazla ihracat değerine sahip il 172.9 milyon dolarla Malatya oldu. Dönemde Elazığ’dan 125.4 milyon, Iğdır’dan 43.5 milyon, Hakkari’den 21.2 milyon, Van’dan 18.7 milyon, Ağrı’dan 14.1 milyon, Erzurum’dan 10.6 milyon, Erzincan’dan 6.3 milyon, Bitlis’ten 4.0 milyon, Muş’tan 2.6 milyon, Ardahan’dan 823.9 bin, Bingöl’den 464.0 bin, Tunceli’den 276.8 bin ve Kars’tan 183.0 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İHRACATTAKİ SOLUKSUZ ARTIŞ 20’NCİ AYINA GİRDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi. Böylelikle, yılın ilk yarısında ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıkarken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.