ERZURUM:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:41

Erzurumlu 2 öğretmen ve okullarına uluslararası ödül

Erzurum’da görev yapan 2 öğretmen ve okullarına eTwinning Ulusal Kalite Etiketi Ödülü verildi.Erzurum’da yaptıkları projelerle eTwinning Ulusal Kalite Etiketi’ne layık görülen İrfan Şahbudak ve Burcu Yalçın’a “Kalite Etiketlerini”...

Erzurumlu 2 öğretmen ve okullarına uluslararası ödül
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Erzurum’da görev yapan 2 öğretmen ve okullarına eTwinning Ulusal Kalite Etiketi Ödülü verildi.

Erzurum’da yaptıkları projelerle eTwinning Ulusal Kalite Etiketi’ne layık görülen İrfan Şahbudak ve Burcu Yalçın’a “Kalite Etiketlerini” ve görev yaptıkları Fatih İlkokulu ile Ahmet Yesevi Ortaokullarına “Okul Kalite Etiketi” levhalarını İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız takdim etti.

eTwinning faaliyetine üye olunduğu 2009 yılından bu yana yapılan çalışmalar sonucunda, eTwinning portalına Türkiye genelinde 52 bin 250 okul ve 130 bin 92 öğretmen kayıt oldu. eTwinning kapsamında gerçekleştirilen projelerin kaliteleri, ulusal çarpa “Ulusal Kalite Etiketi”, Avrupa çapında ise “Avrupa Kalite Etiketi” ile değerlendiriliyor. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle eTwinning portalına Erzurum’da 490 okul kayıt olurken toplamda 54 proje yürütüldü. Bu yılki yürütülen projelerin kalite etiketi kriter değerlendirilmeleri UDS(Ulusal Destek Servisi) tarafından devam ettiriliyor.

İl Müdürü Ercan Yıldız, ödül alan öğretmenler ve okul yöneticilerini tebrik ederek önümüzdeki Eğitim-Öğretim yılı için daha fazla proje yapmaları ve kalite etiketi çalışmalarının artarak devam etmesi temennisini dile getirdi.

Yapılan ödül merasiminde öğretmenlerin yanı sıra Strateji birimi AR-GE’den sorumlu Şube Müdürü Hüsnü Uyanık ve eTwinning il Koordinatörü Osman Yağmur ve ödül alan okul müdürleri hazır bulundular.
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