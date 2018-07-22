Erzurum’un coğrafi işaret sayısı 9’a yükseldi

Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni yeni sayısı yayımlandı Bültende, Seferihisar Mandalinası Coğrafi İşaret başvurusu, başvurusu daha önce yapılmış olan, süreci tamamlanarak tescil edilen Adıyaman Etsiz Çiğ Köfte,...

Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni yeni sayısı yayımlandı Bültende, Seferihisar Mandalinası Coğrafi İşaret başvurusu, başvurusu daha önce yapılmış olan, süreci tamamlanarak tescil edilen Adıyaman Etsiz Çiğ Köfte, Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı, Kırıkkale Kılıçlar Soğanı ve Şanlıurfa Sadeyağı (Urfa Yağı) Coğrafi İşaretleri de yer aldı.

Erzurum Ehramı Dokuma Kumaşının tesciliyle birlikte Erzurum’un tescilli coğrafi işaret sayısı 9’a yükseldi. Daha önce, Erzurum Kadayıf Dolması, Oltu Cağ Kebabı, İspir Kuru Fasülyesi, Erzurum Civil Peyniri, Hınıs Fasulyesi, Karnavas Dut Pekmezi, Oltu Taşı, Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir)’i tescil edilmişti.

Erzurum Su böreği, Erzurum demir tatlısı ilin tescil başvurusu bekleyen diğer ürünleri oldu.

Bin 457 marka, 15 patent, 31 faydalı model, 337 tasarımı tescilli durumda.