ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 09:36

Erzurum’un coğrafi işaret sayısı 9’a yükseldi

Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni yeni sayısı yayımlandı Bültende, Seferihisar Mandalinası Coğrafi İşaret başvurusu, başvurusu daha önce yapılmış olan, süreci tamamlanarak tescil edilen Adıyaman Etsiz Çiğ Köfte,...

Erzurum'un coğrafi işaret sayısı 9'a yükseldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni yeni sayısı yayımlandı Bültende, Seferihisar Mandalinası Coğrafi İşaret başvurusu, başvurusu daha önce yapılmış olan, süreci tamamlanarak tescil edilen Adıyaman Etsiz Çiğ Köfte, Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı, Kırıkkale Kılıçlar Soğanı ve Şanlıurfa Sadeyağı (Urfa Yağı) Coğrafi İşaretleri de yer aldı.

Erzurum Ehramı Dokuma Kumaşının tesciliyle birlikte Erzurum’un tescilli coğrafi işaret sayısı 9’a yükseldi. Daha önce, Erzurum Kadayıf Dolması, Oltu Cağ Kebabı, İspir Kuru Fasülyesi, Erzurum Civil Peyniri, Hınıs Fasulyesi, Karnavas Dut Pekmezi, Oltu Taşı, Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir)’i tescil edilmişti.

Erzurum Su böreği, Erzurum demir tatlısı ilin tescil başvurusu bekleyen diğer ürünleri oldu.

Bin 457 marka, 15 patent, 31 faydalı model, 337 tasarımı tescilli durumda.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku