Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen "ESKADER 2017 Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu.Farklı kategorilerde 25 ödülün verildiği tören, İstanbul Sultanahmet Vakfı’nda gerçekleştirildi....

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen "ESKADER 2017 Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu.

Farklı kategorilerde 25 ödülün verildiği tören, İstanbul Sultanahmet Vakfı’nda gerçekleştirildi. Kültür ve sanat dünyamızın önemli isimlerinin de iştirak ettiği ödül töreninde; "Klasik Türk Sanatları" dalında Erzurum’un yetiştirdiği Hattat ve Müzehhip Muhammet Mağ da ödüle layık görüldü. Yıllardır İstanbul / Üsküdar’daki atölyesinde çalışmalarına devam eden Muhammet Mağ, 1976 Erzurum / Ilıca doğumlu.. 1996 yılında AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümüne girdi. 2000 yılında bölüm 1.si olarak mezun oldu. 1996 - 1998 yılları arasında Ressam Haluk Güçlü’den resim dersi aldı.

2001 yılında Erzurumlu Üstad Hasan Çelebi hocanın öğrencisi olan Mağ, 10 yıl boyunca Hasan Çelebi hocayla çalışmalar yaptı. 2013 yılında Talik - Celil Talik dalında icazet alan Mağ, yaptığı işe değer vererek kendinden emin adımlarla bugün bulunduğu yere kadar gelmiş, yurtiçi ve yurtdışında katıldığı sergilerle adından söz ettirdi. Türkiye’de hem tezhip sanatını hem de hat sanatı beraber profesyonel olarak icra eden nadir sanatkarlardan olup; Kazakistan, Kuveyt, Dubai, Katar, Ürdün, Cezayir, Fransa, Almanya, Amerika, İran ve Tunus başta olmak üzere 80’in üzerinde sergiye iştirak etmiştir. Ülkemizde bir çok projeye öncülük eden Mağ’ın üzerinde çalışma yaptığı projelerden bazıları şunlardır.

1996 - 1998 Erzurum Resim Heykel Galeri Müdürlüğüne bağlı Resim Atölyesi’nde Atölye sorumlusu

2000 - 2001 Erzurum’da Kendi kurduğu“Fasl-ı Gül” Sanat Evinin de Hat,Tezhip, Minyatür ve Ebru dersleri verdi.

2000 Erzurum Sanat Evinde Sanat Müdürlüğü ve Sanat Yönetmenliği yaptı.

2008 yılında Bursa’da Bab-ı Nun Gelenekli Sanatlar Atöleysi’nde tezhip eğitimine başladı ve 2011 yılında eğitimini tamamlayarak, yetiştirdiği talebelerine eğitimini devretti.

2010 yılında Diyarbakır’da acılan Geleneksel Sanatlar Okulu’nda 5 aylık bir proje kapsamında tezhip eğitmenliği yaptı.

2010 yılında İstanbul’da kurulan “İstanbul Kültür Sanat Meclisi”nde müdür olarak vazife aldı.

2011 yılında Winter Universiade Erzurum Kış Oyunlarında; “Kadim Şehrin Sanatkarları” projesiyle aktif rol aldı.

2011 yılında “Gelenekten Geleceğe Türkiye Buluşmaları 1 “ Projesini gerçekleştirdi.

2012 yılında “Gelenekten Geleceğe Türkiye Buluşmaları 2” projesine devam etti.

2012 Noktanın Ustaları Sergisi kuratörlüğü.

2012 Akdeniz Üniversitesi 1. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu Sergisi düzenleme kurulu üyeliği.

2012 - 2014 “Kumbaracı 4 İslam Sanatları Galerisi” küratörlük ve istişare kurulu üyeliği

2014 Hattat Hasan Çelebi ile beraber Erzurumlu hat ve tezhip sanatkarlarının hazırlamış olduğu "Esma-ül-Hüsna koleksiyonu" sanat danışmanlığı ve proje koordinatörlüğü

2015 Esseyyid Osman Hulusi efendi divanından seçilen 25 beyitin, Hulusi efendi vakfı için 25 eserlik özel koleksiyonun hazırlanması, sanat danışmanlığı, eserlerin hazırlanması ve proje koordinatörlüğü

2012 - 2015 Ankara Keçiören Belediyesi Estergon Kalesi Kültür Merkezi’nde kurulan İslam Sanatları Nakışhanelerinde tezhip eğitmeni ve sanat danışmanlığı ve kurucu görevi

2016 Demart islam Sanatları Galerisi kurucu üye ve sanat yönetmenliği görevine devam etmektedir.

Muhammet Mağ Üsküdar’da bulunan “Muhammet Mağ Hat ve Tezhip Atölyesi”nde talebe yetiştirmeye eser üretmeye devam etmektedir. Kendisi evli ve 2 çocuk Babasıdır.