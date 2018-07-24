Esnaf stopaj yükünden kurtarılmalı

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, işyeri kiralarında stopaj vergisinin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Başkan Fırat, “Mal sahibinin vergisini de esnafımız ödüyor. Bu haksızlığa bir son verilmeli” dedi.

İşyeri kiralarında kira gelirinden doğan vergiyi, mülk sahibinin değil kiracı konumundaki esnafın ödediğini kaydeden ESOB Başkanı Rasim Fırat, stopaj uygulamasının bir tahsilat yöntemi olmaktan çıkıp vergi yükünün bir başkasına devredilmesi halini aldığını dile getirdi. Mal sahibinin vergisini esnafın ödediğini vurgulayan Başkan Fırat, kira stopajının kaldırılması ile esnafın rahatlayacağını ifade etti. Başkan Fırat şunları söyledi: “Esnaf dükkan açmak için işyeri sahiplerinin isteklerini kabul etmek durumunda kalıyor. Bu nedenle, yapılan kira sözleşmeleri net kira üzerinden belirleniyor ve vergi yükü de mülk sahibinin değil, kiracı durumundaki esnaf ve sanatkarın üzerinde kalıyor. 2017 yılında işyeri kiralarından kesilen toplam stopaj vergisi 7,5 milyar lira. İşyerleri kiralık olan esnaf ve sanatkârlar, ticari faaliyetlerinden dolayı zarar da etseler bir başkasına ait olan bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Daha da ötesi, vergiyi esnaf ödüyor ama kağıt üzerinde işyeri sahibi ödemiş gözüküyor. Bununla birlikte 34.000 TL’yi aşan kira gelirlerinde işyeri sahipleri beyanname vermek zorunda. İşyeri sahipleri beyanname veriyor ancak vergi ödemedikleri gibi üstüne bir de vergi iadesini alıyorlar. Yani vergiyi esnaf ve sanatkârlar ödüyor, verginin iadesini vergiyi fiilen ödeyen esnaf değil bir kuruş dahi vergi ödemeyen mal sahipleri alıyor. Bu çarpık yapı en kısa zamanda değiştirilerek işyeri kiralarında stopaj uygulaması kaldırılmalıdır. Böylece vergi yükünün gerçekten geliri elde edenlerin üzerinde kalması sağlanacak ve sonuçta hiç kimse bir başkasının geliri için vergi ödemek zorunda kalmayacak.”