ETSO, akreditasyon denetiminden geçti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bağımsız denetçi kuruluşu Türk Loydu’nun akreditasyon belge yenileme sürecini tamamladı.TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreteri Özge Karatepe ve Türk Loydu denetçisi...

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bağımsız denetçi kuruluşu Türk Loydu’nun akreditasyon belge yenileme sürecini tamamladı.

TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreteri Özge Karatepe ve Türk Loydu denetçisi Savaş Tatıl tarafından 2 gün boyunca yürütülen belge yenileme sürecinde, ETSO’nun, Genel Sekreterlik, Akreditasyon ve Kalite Birimi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, İş ve Endüstri İlişkileri, Muhasebe, AB Bilgi Merkezi ve Bilgi-İşlem birimlerinin sorumluları da hazır bulundu.

Denetimde ETSO’nun, temel yeterlilikler, yönetim, meclis, oda mevzuatı, politika temsil, mali yönetim, insan kaynakları, iş planlaması yönetimi, haberleşme ve yayınlar, bilgi - işlem, kalite yönetimi, üye ilişkileri ile iş geliştirme ve eğitim gibi konu başlıklarında yaptığı uygulama ve çalışmalar incelendi. Denetime katılan uzmanlar tarafından ilgili konu başlıklarında istenilen bilgi ve belgeler, ilgili birim sorumluları tarafından kendilerine sunuldu. ETSO’nun 2018-2022 Stratejik Planı’nı da inceleyen uzmanlar, stratejik amaç ve hedeflere ilişkin çalışmaları, ‘iyi uygulama’ olarak takdir etti.

Başkan Yücelik: “Kalite ve akreditasyon sürecini önemsiyoruz”

ETSO üyelerinin her zaman en iyi hizmete layık olduğunu ve bu sebeple kalite ve akreditasyon süreçlerini önemsediklerini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, bu amaç doğrultusunda daima üyesine en iyi hizmeti veren bir Oda olma hedefine odaklandıklarını söyledi.

ETSO’nun Meclisi, Yönetim Kurulu ve personeliyle her zaman daha iyiye ulaşmak için çaba gösterdiğini vurgulayan Başkan Yücelik, yapılan denetimden başarılı bir şekilde geçmenin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Ancak daha iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz. Kanunlar çerçevesinde yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarımızla, üyelerimize layık olduğu hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

2006 yılından bu yana TOBB’un akredite odaları arasında yer alan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, son olarak 2016 yılı Şubat ayında 4’üncü kez akreditasyon belge yenileme sürecini başarıyla tamamlayarak belgesini almıştı. ETSO, TOBB Akreditasyon Sekreterliği ve Türk Loydu’nun birlikte gerçekleştirdiği son denetlemeyle birlikte akreditasyon belgesini 5. kez yenilemiş olacak.