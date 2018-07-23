ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Bağımsızlık meşalesi 99 yıl önce Erzurum’da yakıldı”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türk ulusunun yeniden dirilişinin temellerinin atıldığı 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’nde bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek yakıldığını söyledi.

Milli mücadele döneminde, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını sağlayacak ve ülkenin geleceğini kurtarabilecek çareler arayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının çıktığı yolda, Erzurum Kongresi’nin çok özel bir anlam ve önemi olduğunu ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, “Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu ve asla bölünemeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğimiz Erzurum Kongresi tarihimizin dönüm noktalarından biridir Aynı şekilde manda ve himayenin hiçbir suretle kabul edilemeyeceğini deklere ettiğimiz bu tarihi kongrede Türk Milleti’nin vakur duruşu ve asaleti bir kez daha tescillenmiştir” dedi.

Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İlk kez ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilip, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’nin 99’uncu yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bağımsızlık yoluna baş koyan değerli hemşehrilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz.”