ETÜ’de Erzurum anlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Medeniyetimize Yön Veren Kadim Şehirler Mukaddes Mekanlar’ etkinliği kapsamında orta öğretim öğrencileri Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) ağırlandı.

Gençlerekültür ve medeniyetin özünü oluşturan milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmak, ülkemize gönül coğrafyamıza dair sorumluluk ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla organize edilen etkinlik kapsamında medeniyetimizin beşiği olan önemli şehirlerden Erzurum’u anlatmak için İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri ETÜ’de ağırlandı.

İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Akbaba ve Sosyal Bilgiler öğretmeni Eşref Duman önderliğinde üniversiteyi ziyaret eden öğrenciler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi binamızın fuaye salonundaki Tarihi Erzurum Fotoğrafları sergisini gezdiler. Ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu konuk öğrencilere bir süre ders anlattı. Ders sonundaki soru ve cevap bölümünün ardından ilgi ve heyecanlarının yoğun olduğu gözlemlenen öğrenciler çekilen hatıra fotoğrafının ardından üniversiteden ayrıldılar.