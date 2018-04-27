ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 18:47

ETÜ’de Erzurum anlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Medeniyetimize Yön Veren Kadim Şehirler Mukaddes Mekanlar’ etkinliği kapsamında orta öğretim öğrencileri Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) ağırlandı.Gençlerekültür...

ETÜ'de Erzurum anlatıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Medeniyetimize Yön Veren Kadim Şehirler Mukaddes Mekanlar’ etkinliği kapsamında orta öğretim öğrencileri Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) ağırlandı.

Gençlerekültür ve medeniyetin özünü oluşturan milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmak, ülkemize gönül coğrafyamıza dair sorumluluk ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla organize edilen etkinlik kapsamında medeniyetimizin beşiği olan önemli şehirlerden Erzurum’u anlatmak için İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri ETÜ’de ağırlandı.

İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Akbaba ve Sosyal Bilgiler öğretmeni Eşref Duman önderliğinde üniversiteyi ziyaret eden öğrenciler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi binamızın fuaye salonundaki Tarihi Erzurum Fotoğrafları sergisini gezdiler. Ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu konuk öğrencilere bir süre ders anlattı. Ders sonundaki soru ve cevap bölümünün ardından ilgi ve heyecanlarının yoğun olduğu gözlemlenen öğrenciler çekilen hatıra fotoğrafının ardından üniversiteden ayrıldılar.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku