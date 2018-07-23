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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:58

Fazla yağlı besin tüketmek sivilce yapıyor

Sivilcenin ciltle alakalı sorunların başında geldiğini belirten Dr. Emrah Çinik, fazla yağ tüketiminin sivilce yaptığını söyledi.Dr. Emrah Çinik, “Her cinste olabilen sivilce sorunu yağ üreten bezlerin uzun süren ve sürekli tekrarlayan...

Fazla yağlı besin tüketmek sivilce yapıyor
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Sivilcenin ciltle alakalı sorunların başında geldiğini belirten Dr. Emrah Çinik, fazla yağ tüketiminin sivilce yaptığını söyledi.

Dr. Emrah Çinik, “Her cinste olabilen sivilce sorunu yağ üreten bezlerin uzun süren ve sürekli tekrarlayan iltihabi bir durumudur. Sivilceler bir süre sonra kendiliğinden geçme özelliğine sahip olsa da uzun vadeli sivilce oluşumu durumunda sivilceler yok olsa bile geriye kalıcı izler kalabilmektedir. Bu izler siyah noktalar, kızarıklık veya derin çukurlar olarak kişinin cildinde estetik bir soruna neden olduğunda kişi psikolojik ve fiziki anlamda kendini kötü hissetmektedir” dedi.

Sivilce izinde en sık rastlanan durumun çukurlaşma olduğunu ifade eden Dr. Çinik, “Sivilcelerin olduğu kısımlarda oluşan çukurlaşmalar kimi zaman gözle görülür bir durumda olabilirken, bazen küçük bir bölgede de bu soruna rastlamak mümkündür. Sivilce izleri uzun süre tedavi edilmediğinde başarının yakalanması için çok daha fazla çaba gerekmektedir. Bu nedenle izler ortaya ilk çıktığında tedavi için uzman bir dermatolog ile görüşmek iyi sonuçlar alınmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Sivilcenin çıktığı andan itibaren büyük bir özenle tedavi edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Çinik, “Sivilceleri sıkmak skar adı verilen izlerin oluşmasını hızlandıracak ve daha kötü bir görünüme neden olacaktır. Aynı zamanda izleri kapatmak için yapılan makyaj da gözenekleri havasız bırakması nedeniyle yeniden sivilce oluşumuna neden olacak ve böylelikle izler çoğalacaktır. Bu durumda yapılması gereken bir uzmana görünmek ve sivilce izi tedavisine olabildiğince erken başlamaktır. Aynı zamanda cildin her zaman temiz tutulması ve uygun ürünlerle bakımının yapılması da önemlidir. Cilt kendi haline bırakıldığında ve temiz tutulmadığında daha fazla bozulacak ve bununla beraber kişi psikolojik bir çöküşle mücadele etmek zorunda kalacaktır. Sivilce izi tedavisinde birçok yöntem bulunmaktadır. Hangi yöntemin size uygun olduğuna dair karar vermesi gereken ise bir uzmandır” açıklamalarında bulundu.
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