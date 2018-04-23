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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:32

Fen Lisesi öğrencilerinden müzik dinletisi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Müzik kulübü 2. Geleneksel Bahar Konserini gerçekleştirdi.MNG Alış Veriş Merkezi’nde düzenlenen konser programı izleyiciler tarafından yoğun bir beğeni topladı.Okul Müdürü Osman Coşkun, 23 Nisan Ulusal...

Fen Lisesi öğrencilerinden müzik dinletisi
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Müzik kulübü 2. Geleneksel Bahar Konserini gerçekleştirdi.

MNG Alış Veriş Merkezi’nde düzenlenen konser programı izleyiciler tarafından yoğun bir beğeni topladı.

Okul Müdürü Osman Coşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ’nda müzik dinletisini fen ve matematik alanındaki başarılı öğrenciler için iyi bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Coşkun, bu faaliyetin öğrencilerin kişilik gelişimine katkı sağladığını söyleyerek müzik öğretmeni Aslı Sarı’ya teşekkür etti.
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