Fen Lisesi öğrencilerinden örnek davranış

Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri, Değerler Eğitimi kapsamında yapılan bu güzel davranışlarından dolayı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Okul Müdürü Osman Coşkun, Müdür Yardımcısı Serkan Aktürk, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ettiler.

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