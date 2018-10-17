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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:06

Fen Lisesi öğrencilerinden örnek davranış

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri, kardeş okul uygulaması kapsamında Mareşal Fevzi Çakmak Orta Okulu öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımı yaptılar. Program kapsamında 130 öğrenciye yardım ulaştırıldı.Fevzi Çakmak...

Fen Lisesi öğrencilerinden örnek davranış
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri, kardeş okul uygulaması kapsamında Mareşal Fevzi Çakmak Orta Okulu öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımı yaptılar. Program kapsamında 130 öğrenciye yardım ulaştırıldı.

Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri, Değerler Eğitimi kapsamında yapılan bu güzel davranışlarından dolayı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Okul Müdürü Osman Coşkun, Müdür Yardımcısı Serkan Aktürk, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ettiler.
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