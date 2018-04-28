Gazeteci Narmanlıoğlu, hayatını kaybetti

Mesajda, “Gazeteci meslektaşımız Sayıl Narmanlıoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Daha önceden planlandığı gibi Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni meslektaşımızın adına ithaf edilerek ‘Sayıl Narmanlıoğlu Gazetecilik Başarı Ödülü’ ismiyle Sway Otel’de gerçekleştirilecektir. Merhum meslektaşımızın cenazesi yarın (29 Nisan) öğlen namazına müteakip Narmanlı Camii’nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.” denildi.

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