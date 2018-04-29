Gazeteci Narmanlıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın yanı sıra Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Başkan vekili Mevlüt Doğan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çok sayıda gazeteci ve cemaat katıldı.

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