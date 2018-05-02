Genç İşadamı Arif Karadağ, Ak Parti’den Erzurum milletvekili aday adayı oldu

Erzurumlu İşadamı Arif Karadağ, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesinde AK Parti’den bir kez daha aday adayı oldu. 24, 25 ve 26’ıncı dönemlerde de partisinin aday adaylığı yarışına katılan Karadağ, “24 Haziran’da yapılacak...

Erzurumlu İşadamı Arif Karadağ, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesinde AK Parti’den bir kez daha aday adayı oldu. 24, 25 ve 26’ıncı dönemlerde de partisinin aday adaylığı yarışına katılan Karadağ, “24 Haziran’da yapılacak olan seçimler, sıradan bir seçim değil. 24 Haziran seçimleri ülkemiz ve necip milletimiz için milat olacak bir seçimdir. Bu bakımdan şahsımın aday adaylığı aynı zamanda milli birlik ve beraberliği sürdürme ve muhafaza etme adına ortaya koyulması gereken seferberliğin küçük bir parçasıdır, naçizane bir katkıdır” diye konuştu.

Aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’le bir araya gelen ve “teşkilatımın emrindeyim” diyen Arif Karadağ, “Ülkem için, milletim için, mensup olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi için, güzel memleketim için ve kadirşinas hemşehrilerim için hizmete talibim” ifadesini kullandı.

KIŞ SPORLARI VE TURİZM UZMANI

Erzurum’da turizm ve iletişim alanında ticari faaliyetleri bulunan Arif Karadağ, kış sporlarına duyduğu ilgisi ve aynı zamanda artarda şampiyonluk dereceleri elde eden sporcu çocuklarıyla da tanınıyor. Kış sporları alanında sporcular yetiştiren bir de spor kulübü bulunan Arif Karadağ, kış sporları ve turizmin Erzurum için önemli kalkınma enstrümanları olduğunu belirterek, “Erzurum için biz turizmi ve sporu hep çok özel bir zemin olarak değerlendirdik. Şehrimize bu alanlarda elimizden geldiği ölçüde değer kattığımızı ve sporcularımızla Erzurum’un çok değerli ismini yurt dışında dahi layıkıyla temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla bize böylesine geniş hareket alanı kazandıran bir şehir için hizmet etmek, boynumuzun borcudur.” şeklinde konuştu.