Gözlerde oluşan kuruluğa dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, günümüzde hızlı yaşama, uyku dengelerinin bozulması, yoğun bilgisayar kullanımı, yoğun klimalı ortamlar nedeniyle kuru göz hastalığına daha genç yaşlarda da sık olarak rastlanmaya başlandığını ifade etti.

Gözde sürekli bir gözyaşı üretimi olmakta olduğunu kaydeden Op. Dr. Şeyda Atabay, “Göz kapak kenarlarındaki gözyaşı bezleri tarafından üretilen gözyaşı sıvısı tüm göz yüzeyini ıslatarak kayganlaştırarak ve yıkayarak gözyaşı kanalları tarafından atılır. Ve bu döngü sürekli devam eder. Herhangi bir nedenle gözyaşı üretimi azalırsa gözde kuruluk batma, yanma, kızarıklık, görmede bulanıklık ile neticelenen kuru göz sendromu ortaya çıkar” dedi.

Günümüzde hızlı yaşama, uyku dengelerinin bozulması, yoğun bilgisayar kullanımı, yoğun klimalı ortamlar nedeniyle kuru göz hastalığına daha genç yaşlarda da sık olarak rastlanmaya başlandığını ifade eden Atabay, “En sık gözlenen bulgu gözde kızarıklık, ani oluşan batma hissidir. Hatta bazı hastalar gözde batma hissi ile refleks olarak oluşan aşırı sulanma şikayeti ile bile başvurabilmektedirler. Lens kullanıcıları uzun yıllar sonrasında birer kuru göz hastası adayıdırlar. Yoğun bilgisayar kullanan hastalarda göz kırpma refleksi azalır, bunun neticesinde kuru göz hastalığı ortaya çıkmaktadır. Özellikle banka çalışanları tüm gününü bilgisayar karşısında geçiren hastalarda bu durumla sık olarak karşılaşmaktayız. Göz kapak kenarı enfeksiyonu olarak adlandırılan blefarit hastalığı da kuru göz nedenleri arasındadır. Bazı romatizmal hastalıklar da şiddetli kuru göz hastalığına neden olmakta ve yoğun ilaç tedavileri gerekmektedir. Ciddi romatizmal hastalığı olan hastalarda sistemik tedaviler gerekmektedir” diye konuştu.

Dr. Şeyda Atabay, ciddi ek hastalığı olmayan basit kuru göz hastalarına günlük kullanabilecekleri damla tedavileri ile rahatlama sağlamakta olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Göz kapak kenarı enfeksiyonu olan hastalarda ise kapak kenarı temizleyici solüsyonları kullanımının yanında ek ilaç tedavileri önerebilmekteyiz. Prezervan madde içermeyen günlük kullanımlık olan gözyaşı damlalarının kullanımı çok etkili olmakta iken prezervan madde içeren bir damlayı suni gözyaşı bile olsa uzun dönemler kullanmak da yan etki olarak başka sorunlara neden olabilmektedir. Uzun süreli gözyaşı damlası kullanıp hala sorun yaşayan hastalarda bu ayrıntıya özellikle dikkat edilmelidir. Daha ileri hastalık boyutları durumlarında olan hastalarımıza kendi kanlarından elde edilen otolog serum tedavileri de uygulayabiliyoruz.”