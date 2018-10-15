GSİM kış ve buz sporları standı göz doldurdu

Ankara’da düzenlenen ‘Erzurum Günleri’ etkinliğine katılan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kış ve Buz Sporları Standı yoğun ilgi gördü.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Başkent Ankara’da yapılan 6. Erzurum Günleri...

Ankara’da düzenlenen ‘Erzurum Günleri’ etkinliğine katılan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kış ve Buz Sporları Standı yoğun ilgi gördü.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Başkent Ankara’da yapılan 6. Erzurum Günleri Etkinlikleri kapsamında Kış ve Buz Sporları Standı açtı. GSİM’in açtığı stant Ankara Erzurum Güleri’nde göz doldururken, en çok ilgi çeken stantlar arasında yer aldı. Kış ve Buz Sporları Projesi Koordinatörü Yusuf Tosunoğlu ve GSİM Özel Kalem Müdürü Zafer Ala’nın görevli olduğu Stantta, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Fuat Taşkesenligil, gelen konuklara stant hakkında bilgi verdi. Stantta ayrıca flor curling tanıtıldı.

Yoğun ilgi gören stant siyaset, sanat, bürokrat ve spor adamı olmak üzere bir çok ismin akınına, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve siyasilerde Kış ve Buz Sporları Tanıtım Standını gezdi.

Erzurum GSİM’in Ankara’da açtığı Standa ilgi gösterenler arasında Erzurumlu olan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da vardı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile sohbet eden Çintimar, Kış ve Buz Sporları Standını oldukça beğendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “6. Ankara Erzurum Günleri’nde spor kenti ve yüksek irtifa kamp merkezi olan şehrimizi tanıttık. gençlik merkezlerimizin yaptığı çalışmaları sergiledik . Erzurum’un tanınan ve sevilen simaları standımızı ziyaret etti. Erzurum Günlerinde bizleri yalnız bırakmayan Erzurumlu bürokratlarımız ve halkımıza teşekkür ederiz” dedi.