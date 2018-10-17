Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ceylan: “Erzurum Türk Dünyasının kültür başkenti olacak”

Güneş Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni dolayısıyla teşekkür mesajı yayınladı.

Ceylan açıklamasında, Türk Dünyasının muhtelif yerlerinden gelen misafirlerin Erzurum’da buluşmasının, birlik ve beraberliğimizin perçinlemesi adına çok önemli olduğunu belirterek, “Doğu Türkistan Türklüğünün sorunları, Kerkük Türkmenlerimizin sorunları ve çektikleri sıkıntıların kamuoyuna duyurulması ve çözümlerinin aranması adına önemli bir etkinlik olmuştur. Bu ve buna benzer konularda yapılan Türk Dünyası etkinliklerinin devlet kurumlarımız tarafından desteklenmesi, sivil toplum kuruluşları adına çok sevindirici bir olaydır” ifadesini kullandı.

Ceylan, bu çalışmaların nihai amacının Erzurum’u Türk Dünyasının kültür başkenti yapılması olduğunu vurgulayarak bu konuda güzel bir iklim yakaladıklarını açıkladı.

Ceylan, “Bu vesile ile Doğu Türkistan ile Kerkük’ü aynı yerde buluşturan başta Erzurum Valiliğine, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne, ayrıca geleneksel sporlara yaptıkları katkılarla bu sporların yeniden ilgi odağı olmasını sağlayan Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı’ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarım” dedi.