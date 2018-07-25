Hamile kalamama psikolojik problem olabiliyor

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, hamile kalamamanın psikolojik problem olabildiğini söyledi.

Kısırlığın herhangi bir doğum kontrolü yöntemi uygulamaksızın 1 yıl süreyle düzenli ilişkiye rağmen hamile kalamama durumu olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Kısırlık problemi olan ailelerin yaklaşık yüzde 30’unda erkekte, yüzde 30’unda kadında ve yüzde 30’unda ise hem erkekte hem de kadında problem vardır. Yüzde 10’unda ise yapılan tetkiklere rağmen bir sorun tespit edilemez, bu grup ise ’açıklanamayan kısırlık’ olarak adlandırılmaktadır. Son dönemlerde gelişen yöntemler sayesinde kısırlık nedenleri hem daha kolay tespit edilmekte hem de birçok çözüm bulunabilmektedir. Hamile kalamama durumu kadınlarda daha fazla olmak üzere çiftte ciddi bir strese neden olabilmektedir” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Üney, hamile kalma sorunu yaşayan çiftlere şu önerilerde bulundu:

“Bazen hiçbir neden olmaksızın hamile kalınamayabilir. Bu nedenle aşırı baskı hissediyorsanız evde ve yakınlarınızla hamilelikle ilgili konuşmayı bir süre bırakın. Her yaşadığınız cinselliği hamile kalma düşüncesiyle yaşamaktan vazgeçin. Cinselliği rahat yaşamak hamilelik ihtimalini artıracaktır. Bazen hamilelikle ilgili uğraşılar birbirinizi ihmal etmenize neden olabilir. Aranızdaki ilişkiye odaklanın, olumlu ve pozitif geçirdiğiniz günler sizi moral olarak yükseltecektir. Dünyada her insandan bir tane olduğunu, yani sizin de tek olduğunuzu unutmayın. Başkalarıyla kendinizi kıyaslamayın. Kadın kendi ailesiyle, erkek kendi ailesiyle bu konuda konuşmalıdır. Bu konuda soru sorma ve baskı yapmalarından vazgeçmeleri yönünde telkinde bulunmalısınız. Bazı kadınlar hamile kalma veya sürdürmeyi engeller düşüncesiyle aşırı tedbirli davranırlar. Doktorunuzdan yapabileceğiniz egzersizleri öğrenin. Spor ve egzersiz sizi hem daha mutlu hissettirir hem de daha zinde ve rahat hissettirir. Çevrede size önerilecek çeşitli saçma yöntemleri denemeyin. Sorun varsa mutlaka çözüm için doktora başvurun. Bu konu mahrem bir konudur. İlk yaşanan olumsuzlukta herkese anlatırsanız bu konuda size sürekli soru ve önerilerin geleceğini aklınızdan çıkarmayın. Bunun size gelecekte baskı yaratacağını gözden kaçırmayın. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanından ve üroloji uzmanından tıbbi yardım almaktan çekinmeyin. Tüp bebek denemeye karar verirseniz, bunun uzun ve zahmetli bir yol olduğunu unutmayın. Kendinizi hazır hissederek bu yola çıkın. Çünkü birden fazla deneme yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu normal bir durumdur. Başarısız tüp bebek deneyimleri varsa hamile kalmakla ilgili tedavilere bir süre ara verin. Şunu unutmayın yeni bir deneme için mutlaka morale ihtiyacınız vardır. Bütün bu önerilere rağmen sıkıntınız ve stresiniz devam ediyorsa mutlaka bir psikiyatrist ya da psikologdan bir süre yardım alın.”