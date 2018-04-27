Gebelikte burun akıntısı ve burun tıkanıklığının son derece yaygın görülmekte olduğunu belirten Op.Dr. Yeşim Yerçok, hamilelik nezlesine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Jin.Op.Dr. Yeşim Yerçok, “Gebe kadınların yüzde 30’undan fazlasında grip gibi bir viral bir enfeksiyon veya alerji sebepli olmadan burun iç mukozasında ödem ve tıkanıklık olmaktadır. Bu durumun adı Gebelik nezlesidir. Gebeliğin erken döneminden itibaren hatta 2. Ayında başlayabilir ve gebelik boyunca daha da kötüye gidebilir. Burun mukozasında ödem yani tıkanıklık doğumdan sonra hafifler ve doğum sonrası 2 haftaya kadar tamamen kaybolur. Hamilelik nezlesi neden olur? Hamile kaldığınızda vücudunuzda artan yüksek miktarda östrojen ve progesteron hormonu burun içindeki mukozanın şişkinliği arttırır, mukus yani burun salgılarını arttırır. Ayrıca gebelikte vücudunuzda dolaşan kan miktarı da artar, bu durum burnunuz içindeki ince kan damarlarının da şişmesine ve dokuda tıkanıklığa neden olur. Tüm bunlar hamilelik nezlesi dediğimiz burnunuzda tıkanıklık hissi ve burunda sulu bir akıntıya sebep olur” dedi.

Gebe durumunda kişinin burnun da renksiz veya beyaz sulu akıntı veya tıkanıklık şikayeti varsa beraberinde başka bir semptom yoksa büyük olasılıkla gebelik nezlesinin olduğunu ifade eden Op.Dr. Yerçok “Burun tıkanıklığından ötürü nefes almada güçlük, geceleri uyumada zorluk veya baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Ancak pek çok belirti Gebelik nezlesine benzeyebilir. Eğer tıkalı burun yanısıra hapşırma, öksürme, boğaz ağrısı, hafif vücut ağrısı, şişmiş bademcik veya ateş varsa büyük olasılıkla soğuk algınlığı, grip veya başka bir enfeksiyon geçiriyorsunuz. Bu nedenle semptomları değerlendirmek gerekir. Hamilelik nezlesinin sinüzitten veya alerjik rinitten farkı nedir? Gebelikte sinüzit de sık görülmektedir. Eğer sinüzit semptomlarınız varsa yani ateş, baş ağrısı, yeşil veya sarı renkli kötü kokulu burun salgısı, yüz ağrısı veya yüzünüzde basınç hissi (öne doğru eğilmek sizi daha da kötüleştirir), üst çene ağrısı veya azalmış koku duyusu varsa doktorunuzu aramalısınız. Antibiotik kullanımına ihtiyacınız olabilir. Diğer yandan burnunuz tıkanıklığı ve sulu burun akıntısı ile beraber hapşırma ve gözlerde-burunda-boğazda veya kulaklarda kaşınma varsa muhtemelen alerjik rinit söz konusudur. Gebelikte alerji durumu artabilir veya kötüleşebilir veya kendinizi daha önce sizi rahatsız etmeyen pek çok şeye karşı hassas olabilirsiniz. Eğer vücudunuzda kırıklık, ağrı, titreme varsa ve ateşiniz yükseldiyse bu semptomlar grip olabilir, gebelik nezlesi değil. Bu nedenle semptomları değerlendirmek gerekir” diye konuştu.

Her zaman burun tıkanıklığının tam olarak neden kaynaklandığını söylemenin mümkün olmayacağını kaydeden Op.Dr. Yerçok, “Yani hem gebelik nezlesini hem de alerjik riniti bir arada yaşıyor olabilirsiniz. Buhar geçici olarak tıkanıklığı rahatlatır ve sakinleştirir. Sıcak bir duş alın ve bir süre buhar banyosu yapın. Veya sıcak suyla ıslattığınız bir havluyu yüzünüze tutun ve nefes alın. Bol miktarda sıvı tüketin. Bol sıvı alımı boğaz kuruluğunu rahatlatır; burun-boğaz salgılarının yoğunlaşmasını, kurumasını önler. Serum fizyolojik içerikli damla veya spreyler burun salgılarını temizler, burun içindeki şişkinliği azaltır. Eczanelerde bulabilirsiniz. Kolayca uygulayabileceğiniz bir yöntemdir. Her burun deliğine birkaç damla damlatmak veya püskürtmek sizi oldukça rahatlatır. Oda havasını nemlendirmek için bir nebulizatör yani buhar makinesi kullanın ve gece boyunca başınızın yanında bulundurun. Hava nemlendiricileri ve buhar makineleri ağız ve boğazdaki kurumayı engeller. Nemlendiricinizin iç malzemelerinin temizliğinden emin olun. Bakteri üremesini engellemek için günlük olarak suyunu değiştirin. Filtresini de sıklıkla değiştirmek gerekir. Dinlendiğinizde veya uyuduğunuzda başınızı ekstra yastıklarla yükseltin. Başı kalp seviyesinin üstünde tutulması burundaki konjesyonu yani şişkinliği azaltabilir. Ayrıca bu durum reflü sebepli mide yanmasına da iyi gelmektedir. Temiz havada yürüyüş ve hafif egzersiz iyi gelebilir. Güçlü tahriş edicilerden olan sigara dumanı, alkol, boya, kimyasal buharlardan veya semptomları tetikleyecek durumlardan kaçınmalısınız” açıklamalarında bulundu.