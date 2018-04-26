ERZURUM:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:19

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Sunucu ve oyuncu Ömer Ergedik, ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ isimli oyunla 1 Mayıs günü sahneye çıkıyor.Sunucu ve oyuncu Ömer Ergedik, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ isimli romantik komedi oyununda yönetmen...

Haybeden Gerçeküstü Aşk
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Sunucu ve oyuncu Ömer Ergedik, ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ isimli oyunla 1 Mayıs günü sahneye çıkıyor.

Sunucu ve oyuncu Ömer Ergedik, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ isimli romantik komedi oyununda yönetmen ve oyuncu olarak sahne alacak.

Rol arkadaşı Mine Pehlivan ile beraber izleyicilere bol kahkahalı aynı zamanda da hüzünlü dakikalar yaşatacak Ergedik, sahne arkasında da oldukça kalabalık bir ekiple çalışıyor. Oyun; sadece 1 Mayıs günü, 2 seans olarak 15.00 / 19.00 saatlerinde Erzurum İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

Oyun Yönetmeni Ömer Ergedik ‘Erzurum uzun zamandır özel ve ulusal bir oyun seyredemedi, izleyenleri gülme krizlerine sokacak oyun sonunda gözlerinde tipik Türk erkeğini izlemenin haklı gururunu yaşayan seyirci, salondan mutlu ayrılacak. Bir ilişkiyi başından sonuna kadar götüren kadın ve erkek, haybeden akışına bırakmış. Sergilenen aşk pek cazip değil, gerçeküstü kelimesi de var olamayan bir aşkı betimlemek için kullanıldığından yazarın amacına ulaştığını, seyrederken güldüren, çıkışında kafada soru işaretleri bırakmayan light oyun izleyicisini bekliyor” ifadelerini kullandı.
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