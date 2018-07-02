Hayvanları sulamak için gittiği gölette boğuldu

Erzurum’un Karayazı İlçesine bağlı Karakaya Mahallesi’nde hayvanları sulamaya götüren Yakup Taşdemir (16) serinlemek için girdiğini gölette boğularak feci şekilde can verdi.

Erzurum’un Karayazı İlçesine bağlı Karakaya Mahallesi’nde bugün hayvanları sulamak için gölete götüren Yakup Taşdemir kendisi de serinlemek için suya girdi. Gölette boğulan Taşdemir olayın ardından yakınları tarafından kaldırıldığı Karayazı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.