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26 Nisan 2018 Perşembe 13:00

Hoca ve öğrencilerinden ortak sergi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ortak sergi açtı. Ateş ve İnsan, Şehrin Koridorları ile Kadına Şiddete Karşı El Ele konulu fotoğraflar MNG sergilenmeye başladı. Öğrencilerle birlikte fotoğrafları...

Hoca ve öğrencilerinden ortak sergi
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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ortak sergi açtı. Ateş ve İnsan, Şehrin Koridorları ile Kadına Şiddete Karşı El Ele konulu fotoğraflar MNG sergilenmeye başladı. Öğrencilerle birlikte fotoğrafları sergiye hazırlayan Araştırma Görevlisi Aslıhan Zinderen, 30 fotoğrafla davetlilerin çok farklı duygular yaşayacağını söyledi.

İletişim Fakültesi’nin sosyal etkinlik çalışması kapsamında Gazetecilik Bölümü Öğretim üyeleri Doç. Dr. Ömer Alanka, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Etem Zinderen ve Araştırma Görevlisi Aslıhan Zihderen koordinatörlüğünde 3 farklı fotoğraf sergisi hazırlandı. Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencileri Alper Çolak, Yağmur Yıldırım, Cemal Turan Kaya Nilsu Lokumcu ve Elif Şahin’in yeraldığı projede ‘Şehrin Koridorları’, ‘Kadına Şiddete Karşı El Ele’ ile ‘Ateş ve İnsan’ konulu fotoğraflar MNG AVM’de sergiye açıldı.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyeleri ile öğrencilerin hazırladıkları sergi MNG AVM’de 2 gün boyunca gezilebilecek.
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