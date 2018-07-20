ERZURUM:
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20 Temmuz 2018 Cuma 09:33

Horasan’da Kemerli Köprü tescillendi

Horasan İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın Aras Nehri üzerinde bulunan kemerli köprünün "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edildiğini belirtti.Erzurum’un Horasan İlçesi Aras Nehri üzerinde bulunan hem ilçe...

Horasan'da Kemerli Köprü tescillendi
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Horasan İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın Aras Nehri üzerinde bulunan kemerli köprünün "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edildiğini belirtti.

Erzurum’un Horasan İlçesi Aras Nehri üzerinde bulunan hem ilçe belediyesinin logosunda bulunan hem de şehrin simgesi olan kemerli köprü yapılan girişimler sonucu “Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edildi. Kemer köprünün restore edilmesi ile ilgili çalışmalar içerisinde olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, “Biz, geçmişin mirası üzerine geleceği inşa etmek gibi bir sorumluluğu taşıyoruz. Üzerinde yaşanılan coğrafyanın sosyal ve tarihi gerçekliğinin öğrenilmesi, kültürel değerleriyle buluşulması tarihi mirasa sahip çıkılması ile mümkündür. Bu önemli eserin tescil edilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz. Sonuçta bu eserler bizim malımız değil bizden önceki nesillerin bize vermiş olduğu bir emanet. Şehrimizin simgesi olan bu emanete sahip çıkarak bizden sonraki nesillere aktarılmasını sağlamış olacağız" dedi.
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