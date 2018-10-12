Horasan’da trafik kazalarının çok yaşandığı kavşağa önlem alındı

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi girişinde bulunan, çok sayıda ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazasının olduğu kavşağa trafik lambaları konuldu.Horasan’da daha önce çok sayıda maddi hasarlı ve ölümlü trafik...

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi girişinde bulunan, çok sayıda ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazasının olduğu kavşağa trafik lambaları konuldu.

Horasan’da daha önce çok sayıda maddi hasarlı ve ölümlü trafik kazasının meydana geldiği, Erzurum- Ağrı- İran karayoluna Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünce ışıklı uyarı sistemi kuruldu.

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın’ın talebi üzerine Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Erzurum Ağrı İran karayolu üzerinden Adnan Menderes Mahallesi girişine trafik ışıklı kavşak açılarak olası kazaların önüne geçildi.

Daha önce ilçenin en büyük mahallerinin başında gelen Adnan Menderes Mahallesinin mahalleye ana giriş yolu karayolları müdürlüğü tarafından kapatılmış mahalleye giriş çıkışlar sıkıntılı hale gelmişti. Transit yolda gerek araçların gerekse de yayaların karıştığı kazalar nedeniyle Horasan Belediye Başkanı Aydın, durumu Erzurum 12. Bölge Müdürlüğüne bildirildi. Hemen çalışma başlatan karayolları ekipleri başlatılan çalışma ile mahallenin girişinde kavşak açarak ışıklı önlem aldı. Yaya geçidi levhası konulan kavşağa ilçeden transit geçiş yapan araçlar için de ışıklı uyarı sistemi faaliyete geçirildi.

Güneş enerjisiyle çalışan ışıklı uyarı sisteminin faaliyete geçmesi, çevre halkınca memnuniyetle karşılandı.