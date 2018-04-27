ERZURUM:
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27 Nisan 2018 Cuma 09:22

Horasan’da trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesi Haran yolu mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Horasan’da kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet seyir halindeki otomobile arkadan çarparak durabildi.Alınan bilgiye göre, Horasan...

Horasan'da trafik kazası: 2 yaralı
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Erzurum’un Horasan ilçesi Haran yolu mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Horasan’da kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet seyir halindeki otomobile arkadan çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Horasan ilçesinden Erzurum istikametine giden özel bir şirkete ait kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve kimliği öğrenilemeyen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması ve trafiğin aksamaması için gerekli tedbirleri aldı. Kaza nedeniyle araçlar kullanılamaz hale gelirken, büyük maddi hasar oluştu.
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