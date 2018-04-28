İbrahim Hakkı Yağanoğlu, güven tazeledi

Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hakkı Yağanoğlu, yapılan genel kurulda yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Tek liste halinde gerçekleşen genel kurulda İbrahim Hakkı Yağanoğlu, yeniden başkan seçildi

İbrahim Hakkı Yağanoğlu, Erzurum’un pancarda da söz sahibi olması için çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Üreticiyi güçlendirmek gerektiğini, üretici güçlendirmenin üretimi, üretimi güçlendirmenin de Erzurum’u güçlendirmek anlamına geldiğini ifade eden Başkan Yağanoğlu, “Bir taraftan ülkemizde başta pancar olmak üzere her türlü tarım ürününü üreten çiftçinin hakkını koruyacak çalışmalar yaparken, bir taraftan da Erzurum ve civarında ki çiftçimizin sorunlarının çözümü için mücadele yapacağız.” dedi.

Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: İbrahim Hakkı Yağanoğlu

Yönetim kurulu üyeleri: İhsan Ağverenli, Nurettin Aydın, Nevzat Bölükbaşı, Turan Karadaş.