ERZURUM:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:16

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Yılda 4 defa yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının üçüncüsü olan toplantı Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz’un başkanlığında yapıldı.Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 3. dönem sonu...

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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Yılda 4 defa yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının üçüncüsü olan toplantı Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz’un başkanlığında yapıldı.

Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 3. dönem sonu olarak Erzurum ilindeki kamu yatırımlarının yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının son durumunu değerlendirdi.

Vali Yardımcısı Yavuz, toplam proje sayısının 674, proje tutarının 12 milyar 497 milyon 207 bin 868 TL, program yılı ödeneği 1 milyar 512 milyon 292 bin 976 TL, gelen ödenek tutarının 1 milyar 468 milyon 58 bin 146 TL, harcama tutarının 746 milyon 457 bin 606 TL olduğunu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında bir önceki döneme ek olarak, 746 milyon 457 bin 606 TL‘lik bir çalışma daha gerçekleştirilerek nakdi harcama oranının yüzde 51’e ulaştığını açıkladı.

Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, “Bazı kuruluşlarımızdaki nakdi harcamaların düşük düzeylerde kalması ödeneklerin tamamının gönderilmemesi veya ödeneklerinin zamanında intikal ettirilmemesi, aynı zamanda ihalelerin geç yapılmasından kaynaklanmaktadır. Daire amirlerimizin azami gayretleri sarf ettiklerine inanıyorum. Ödenek talepleri biran önce yapılıp ihaleler zamanında yapılırsa yatırımlarımızdaki gerçekleşme oranlananın yükseleceği de bir gerçektir” diye konuştu.

Açıklamanın ardından kurum müdürleri tek tek söz alarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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