ERZURUM:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:49

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: “Proje tabanlı çalışmalarda örnek il olmalıyız”

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje ekibi tanıtım ve eğitim seminerleri çerçevesinde ilk durağı olan Karaçoban’da çalışmalarına başladı.Çalışma kapsamında öğretmenlere; TÜBİTAK, AB Projeleri, Erasmus ve KUDAKA konularında...

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: 'Proje tabanlı çalışmalarda örnek il olmalıyız”
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje ekibi tanıtım ve eğitim seminerleri çerçevesinde ilk durağı olan Karaçoban’da çalışmalarına başladı.

Çalışma kapsamında öğretmenlere; TÜBİTAK, AB Projeleri, Erasmus ve KUDAKA konularında bu yıl yapılacak etkinlikler ve bu bağlamada gerçekleşecek çalışmaların çerçevesini oluşturan proje döngüsü hakkında bilgi verdi. AR-GE ekibi ayrıca öğretmenlerin bu konu hakkında sorularını da yanıtladı.

Çalışma sırasında etkinliklere de yer veren Proje ekibi, bu tür çalışmaların eğitimin yeni bir aşamaya taşınmasında oynayacağı rolü işledi. Amaçlarının proje ve proje döngüsü konusunda belli düzeyde bir bilinç oluşturmak olduğunu da belirten ekip, sahada yapılacak etkili tanıtımların daha verimli sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti. Tanıtım seminerleri tüm ilçeleri kapsayacak biçimde önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Konu ile ilgili görüşlerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Erzurum olarak proje tabanlı çalışmalarda Türkiye’de en iyi iller arasında olmalıyız. Yapacağımız eğitim ve çalışmalarda yine Türkiye’ye örnek olmalıyız” diye konuştu.
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