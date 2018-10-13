Ilıca İdmanocağı Belediyespor, 25 Mart Oltuspor’u 2-1 mağlup etti

Erzurum 1. Amatör Küme’de mücadele eden 25 Mart Oltuspor, evinde Ilıca İdmanocağı Belediyespor’a 2-1 yenildi.Maça kontrollü başlayan her iki ekip de atak futbol oynamazken, mücadelenin 32. dakikasında Oltusporlu Emre’nin kafa vuruşunu kalecinin...

Erzurum 1. Amatör Küme’de mücadele eden 25 Mart Oltuspor, evinde Ilıca İdmanocağı Belediyespor’a 2-1 yenildi.

Maça kontrollü başlayan her iki ekip de atak futbol oynamazken, mücadelenin 32. dakikasında Oltusporlu Emre’nin kafa vuruşunu kalecinin çıkarmasının dışında ilk yarıda net gol pozisyonu olmadı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan 25 Mart Oltuspor, peş peşe fırsatlardan faydalanamazken, mücadelenin 57. dakikasında Ilıca İdmanocağı Belediyespor, 1-0 öne geçti. Maçın 89. dakikasında ise 2. gol geldi. 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Oltuspor, 90+3’te Emre Şahin’in golüyle farkı bire indirdi.

Son dakikalarda kaleye çok yakın mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Alperen baraja takılınca maç bu skorla sona ermiş oldu. Öte yandan, Oltulu futbolseverler maça büyük ilgi gösterirken, stadyum girişinde 25 Mart Spor Kulubü tarafından kulübe ait çeşitli materyaller satıldı.