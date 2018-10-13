ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:17

Ilıca İdmanocağı Belediyespor, 25 Mart Oltuspor’u 2-1 mağlup etti

Erzurum 1. Amatör Küme’de mücadele eden 25 Mart Oltuspor, evinde Ilıca İdmanocağı Belediyespor’a 2-1 yenildi.Maça kontrollü başlayan her iki ekip de atak futbol oynamazken, mücadelenin 32. dakikasında Oltusporlu Emre’nin kafa vuruşunu kalecinin...

Ilıca İdmanocağı Belediyespor, 25 Mart Oltuspor'u 2-1 mağlup etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Erzurum 1. Amatör Küme’de mücadele eden 25 Mart Oltuspor, evinde Ilıca İdmanocağı Belediyespor’a 2-1 yenildi.

Maça kontrollü başlayan her iki ekip de atak futbol oynamazken, mücadelenin 32. dakikasında Oltusporlu Emre’nin kafa vuruşunu kalecinin çıkarmasının dışında ilk yarıda net gol pozisyonu olmadı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan 25 Mart Oltuspor, peş peşe fırsatlardan faydalanamazken, mücadelenin 57. dakikasında Ilıca İdmanocağı Belediyespor, 1-0 öne geçti. Maçın 89. dakikasında ise 2. gol geldi. 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Oltuspor, 90+3’te Emre Şahin’in golüyle farkı bire indirdi.

Son dakikalarda kaleye çok yakın mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Alperen baraja takılınca maç bu skorla sona ermiş oldu. Öte yandan, Oltulu futbolseverler maça büyük ilgi gösterirken, stadyum girişinde 25 Mart Spor Kulubü tarafından kulübe ait çeşitli materyaller satıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku