İlk Sanat ve Edebiyat Kütüphanesi Kongre Binası’nda hizmete açıldı

Erzurum İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 2018 yılı çalışmaları arasında göz dolduran Resim ve Heykel Müzesinin açılışı ülke çapında gördüğü ilgi ve uyandırdığı heyecana yeni bir sürprizle oldukça özgün bir başka renk...

Erzurum İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 2018 yılı çalışmaları arasında göz dolduran Resim ve Heykel Müzesinin açılışı ülke çapında gördüğü ilgi ve uyandırdığı heyecana yeni bir sürprizle oldukça özgün bir başka renk katarak Erzurum’a hizmet etmeye devam ediyor.

Uzun zaman aradan sonra Kongre Binasında yeniden açılan Resim ve Heykel Galerisi ülkemizdeki 3 galeriden biri olması hasebiyle halihazırda barındırdığı 152 nadide tablo ile ülkemiz resim sanatının tarihine ışık tutarak Erzurum’ u hem ayrıcalıklı kılması hem de modern sanatın ülkemize özel tarihine oldukça özgün bir başka katkı sağlıyor.

Bu özlenen gelişmenin yanı sıra Resim ve Heykel Galerisi şimdi de yaklaşık 3 bin kitaplık Sanat ve Edebiyat Kütüphanesinin eklenmesiyle aynı zamanda hem ülke hem de şehir sanatına büyük katkıda bulunmaya hazırlanıyor.

Kongre binasında hizmete açılacak olan Resim ve heykel Müzesine ek olarak kurulan Sanat ve Edebiyat Kütüphanesi başta Klasik Türk Sanatları olmak üzere, hat, tezhip, ebru, modern Türk resim sanatı, bakırcılık, taş işçiliği, Türk mimarisi, dericilik, halıcılık gibi geleneksel el sanatlarına ilişkin kitaplar, süreli yayınlar yanında genel sanat tarihi, Türk sanat tarihi, kuramsal edebiyat, yerli ve yabancı edebi eserler, Türk politikası, Türk şiiri, İstanbul ve Anadolu mimarisi, Türk İslam mimarisi konulu kitaplardan müteşekkil kütüphane ile de ziyaretçilerimize hizmet vermeye hazırlanıyor.