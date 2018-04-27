İmam Zeynal Gül, AK Parti’den Milletvekili aday adaylığını açıkladı

İmam Zeynal Gül, AK Parti’den Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayarak, “Genç bir İmam Hatipli olarak bu yolda yürümeyi kendime görev addettiğim için Milletvekili aday adayı oldum” dedi.Milletvekili aday adaylığı müracaatını...

İmam Zeynal Gül, AK Parti’den Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayarak, “Genç bir İmam Hatipli olarak bu yolda yürümeyi kendime görev addettiğim için Milletvekili aday adayı oldum” dedi.

Milletvekili aday adaylığı müracaatını yaparak bu kutlu yola koyulduğunu ifade eden İmam Zeynal Gül, neden aday adayı olduğunu şöyle açıkladı:

“Neden adayım? Peygamber (s.a.v) ordusunun başında 17 yaşında Üsama’nin olması, Yesrib denen diyarı Medineleştiren el, 21 yaşındaki Musab B. Umeyr’in olması, 21 yaşında Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmethan bize gösteriyor ki, medeniyetimiz, tarihten beri gençliğin omuzlarında yükselmiştir. Medeniyetimizi tarihten beri omuzlarında taşıyan bu gençlik, bugünde kutlu davamızı ve Güzel Türkiye’mizi 2023 taşıyacaktır. Medeniyetimizden ve tarihimizden aldığım bu ilhamla, yeni Türkiye’mizin 2023 hedeflerine ulaşmasında, Genç bir İmam Hatipli olarak bu yolda yürümeyi kendime görev addettiğim için Milletvekili aday adayı oldum”

Zeynal Gül kimdir?

06 Aralık 1990 yılında Erzurum’un Aziziye Ovacık Kızılkale köyünde doğdu. Baba adı Tahir, anne adı Nene’dir.

Erzurum İspir Anadolu İmam Hatip Lisesini, Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu.

Siyasi hayatıma 18 yaşındayken Ak Parti Kocaeli Darıca Nene Hatun Gençlik Kolları kurucu üyesi olarak başladı. 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında İmam Hatiplik görevine başlamam sebebiyle siyasi hayatına ara vermek zorunda kaldı.

Gençlik alanında etkin ve başarılı çalışmalar yapmak amacıyla, Bilge Gençlik Derneği, Bilinçli Gençlik kültür ve Eğitim Derneği’nin kurulmasını sağlayarak Yönetim Kurulu Başkanlığında bulundu. Yine Türkiye Gençlik Vakfında (TÜGVA) Eğitmen olarak görev aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı gibi birçok kamu kurum ve kuruluşları ile ortak Sosyal, eğitim ve kültür alanlarında birçok projenin hayata geçmesinde öncülük yaptı.

93 Harbinde, halkın inancını ve moralini yüksek tutmak için şiirler besteleyen Aşık Şenlik’in hayatı ve eserlerinin yer aldığı ‘’Çıldır’ın Hak Aşığı’’ isimli eserimi kendi gayretlerim ile Ar-Ge Çalışmaları yaparak, Tarihimize ve edebiyatımıza ışık tutması amacıyla kaleme aldı.

Proje Döngüsü, Proje İzleme değerlendirme ve raporlama, Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları, Hibe ve Mali destek yönetimi, Satın Alma Usulleri, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Tanıtım-Markalaşma, Teşvik Politikaları ve Teşvik Uygulamaları, alanlarında eğitimlerim bulunmakta.

İyi derecede Arapça ve İngilizce bilen Zeynal Gül, 2010 yılında evlendi. Muhammed Alperen ve Melek Zümra adında iki çocuk babası.