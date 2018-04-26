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26 Nisan 2018 Perşembe 10:19

İmplant yaptırarak dişlerinizi kurtarın

Diş Hekimi Mahir Südemen, implant yaptırarak dişlerin kurtarılacağını söyledi.Diş Hekimi Mahir Südemen, “Tek diş eksikliğinde yandaki sağlam dişlere dokunulmak istenmediğinde tek implant, birden fazla diş eksikliğinde iki veya daha fazla...

İmplant yaptırarak dişlerinizi kurtarın
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Diş Hekimi Mahir Südemen, implant yaptırarak dişlerin kurtarılacağını söyledi.

Diş Hekimi Mahir Südemen, “Tek diş eksikliğinde yandaki sağlam dişlere dokunulmak istenmediğinde tek implant, birden fazla diş eksikliğinde iki veya daha fazla implant yerleştirilerek sabit köprüler şeklinde, tamamen dişsiz bir ağızda protez tutuculuğunu sağlamak için uygulanır. İmplant, sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür. Normalde diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. İmplant, doğal dişin yerine geçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının yol açacağı her türlü soruna kesin ve en sağlıklı çözümü getirmektedir” dedi.

İmplantın her yaşta uygulanabildiğini ifade eden Diş Hekimi Südemen, “Sadece, gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da kızlarda 16-17, erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir. Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler olduğu için diş implantlarına daha çok gereksinim duyarlar. İmplant yapımı iki aşamadan oluşur. Birincisi cerrahi aşamadır. İmplant alt yapısı çene kemiğine yerleştirilir. Daha sonra 2 -6 hafta arasında bekleme süresi vardır. Bu sürede kemik ile implant arasına kemik oluşumu meydana gelir. Üst yapının yapılması ise bir hafta kadar süre alır” diye konuştu.

Ağız bakımının eksiksiz ve hiç ihmal edilmeden yapılması gerektiğini kaydeden Südemen, “Bu bakım kendi dişlerimiz için de gereklidir. İmplant yapımından sonra da aynı şekilde devam etmelidir. Eğer yeterli temizlik yapılmazsa nasıl kendi dişlerimizi kaybediyoruz aynı şekilde implantımızı da kaybedebiliriz. İlk belirtiler diş etinde kızarıklık, şişlik, kanama ve kaşıntı ile başlar, kemik yıkımıyla birlikte implantın kaybına sebep olur. Kontrol altında olmayan şeker hastaları, kan pıhtılaşma bozukluğu olanlar, uzun süre kortizon tedavisi görmüş olanlar ve halen görmeye devam edenler implant yaptıramazlar. Daha önceki yıllarda büyük kemik kayıpları olanlar implant yaptıramıyordu ama günümüzde kemik greftlerle uygun hale getirilip implant uygulanabiliyor” ifadelerini kullandı.
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